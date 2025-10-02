Временный снежный покров сохранится в регионе как минимум до 6 октября

Граница между осенью и зимой / Фото: amic.ru

На этой неделе жителей Алтайского края ожидает резкое ухудшение погоды. Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, с 2 по 5 октября регион накроет волна похолодания с осадками в виде мокрого снега и дождя.

Погоду осложнит усиливающийся шквальный ветер, порывы которого могут достигать 15–17 м/с. Температурный фон будет нестабильным. К 4 октября столбики термометров опустятся до 0...+5°C. В ночь на 5 октября воздух остынет до -6°C.

В Барнауле с 3 по 5 октября пройдут дожди и мокрый снег, временами снег. Наибольшие заморозки ожидаются в ночь на 5 октября – до -4°C. На дорогах ночью и утром будет образовываться гололедица.

Синоптики предупреждают, что в отдельных районах края пройдет снег, а на востоке – снег с дождем. Временный снежный покров сохранится в регионе как минимум до 6 октября. Автомобилистам рекомендуется проявлять особую осторожность на дорогах.