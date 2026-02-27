Квартира мечты. Какие планировки в тренде и что выбирают барнаульские покупатели
За последние годы на рынок вышли нестандартные и нетипичные решения
27 февраля 2026, 11:10, ИА Амител
В 2025 году самыми востребованными у российских покупателей стали квартиры с европланировкой и компактными спальнями: они позволяют обеспечить комфортное проживание семей на небольшой площади. Также среди популярных решений — мастер-спальни, гардеробные; в просторных квартирах — наличие двух и более санузлов. Эксперты отмечают: покупатели очень трепетно подходят к выбору планировки, так как все больше ценят удобство и комфорт проживания. Девелоперы в ответ на запросы дольщиков стали предлагать разнообразные планировочные решения, например, квартиры с выходом на террасу или собственным палисадником. Какие уже прижились, а какие только войдут в нашу жизнь — в материале amic.ru.
Ответ на запрос
Одним из главных требований покупателей к квартирам — высокая функциональность. Люди не хотят переплачивать за чрезмерно просторные спальные комнаты (где действительно лишь спят) или длинные коридоры. Аналитики "Дом.рф" подсчитали: наиболее популярные квартиры в строящихся домах Алтайского края — объекты площадью 35–45 квадратных метров (на их долю приходится 31% всех предложений). Однако даже на таких площадях покупатели хотят получить максимум комфорта.
Распределение квартир в новостройках Алтайского края / Фото: скриншот сайта "Дом.рф"
«Сейчас на пике популярности — квартиры 40 "квадратов", где есть небольшая кухня-студия и спальня, создающая приватность даже на небольших квадратных метрах. Там же могут быть зоны гардеробных, показывающие, как можно разгрузить небольшое пространство, по максимуму заняв определенное место какими-то вещами. Это все работает», — прокомментировал для amic.ru руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риэлт" Константин Никитеев.
При этом для людей стало важно покупать не просто "квадраты" и стены, а новый сценарий жизни, которые подчеркивает индивидуальность людей, рассказали в строительной компании "Авангард". Специалисты подчеркнули: популярными остаются небольшие двухкомнатные квартиры для семейных пар с кухней-прихожей и отдельной спальней.
«У каждого конкретного покупателя — свои запросы. Для некоторых при выборе квартиры важно не только ее наполнение, планировка, но и "внешние" параметры: развитая инфраструктура рядом с ЖК, наличие магазинов, учебных заведений и детских садов. Также барнаульцы ценят достаточное количество парковочных мест, закрытые дворы, витражные окна и высокие потолки. А есть те, кому важны минимальные коммунальные платежи», — сообщили в компании.
Среди устоявшихся и популярных решений последних десяти лет — мастер-спальни. Это просторная и функциональная комната, в которой есть не только место для кровати, но и отдельный санузел, гардеробная или кабинет. Такую спальню делают, чтобы получить возможность уединиться и разграничить санузлы с другими членами семьи или гостями.
«Мастер-спальни с проходными гардеробными возможно организовать в просторных квартирах. При свободной планировке и достаточной квадратуре покупатели самостоятельно закладывают такие решения. Это говорит о том, что они востребованы у барнаульцев», — сообщили в компании "Авангард".
Собственный сад и личная крыша
За последние годы на рынок Барнаула вышли и "экзотические" предложения. Например, двухуровневые квартиры, позволяющие зонировать пространства, сделав часть помещений особо приватными, скрытыми от глаз гостей.
«Двухуровневые квартиры приобретают большие семьи, чаще те, кто к себе часто зовут гостей, родителей. Или наоборот — семейные пары, которые любят престиж», — комментируют в компании "Авангард".
Другие нетипичные решения — квартиры с террасами, пентхаусы с выходами на крышу и в собственный "дворик".
«Некоторые застройщики большое внимание уделяют первым этажам, и там, где не предусмотрена коммерция, делают для жителей небольшое пространство, дворик, выходящий на улицу. Это может быть и личная площадь — палисадник, сад. Все это определенное переосмысление последних лет, и оно популярно у покупателей», — комментирует Константин Никитеев.
Среди других планировочных тенденций: возвращение на рынок классических решений с выделенной кухней (уход от кухонь-гостиных), квадратные спальни (в прошлое уходят узкие вытянутые комнаты, а также ассиметричные решения), обязательное наличие постирочной или хозкомнаты на больших квадратурах.
Есть и совершенно новые архитектурные решения. Так, например, в последние годы в городе появились проекты с открытыми французскими балконами. Они добавляют фасадам домов легкости и шарма. Проектировщики и девелоперы считают, что это решение позволяет жильцам "расхламиться", не использовать балконы и лоджии как места для хранения вещей (для этого в домах предусматривают кладовые). Максимум, что позволяет открытый балкон, – выйти с чашкой кофе. Но станет ли этот тренд повсеместным и массовым — покажет время.
13:22:45 27-02-2026
С тех пор как стоимость квадратного метра выросла с 50 до 150 тыс. рублей, пик популярности сместился на недомерки в 45 кв.м. Вот и весь секрет, денег нет на большее.
07:39:12 28-02-2026
Ну и не забывайте про коммунальные, которые сейчас уже большие, и продолжают расти. В небольших квартирах они меньше
13:31:14 27-02-2026
интересное решение - свой дворик. а как же соседи сверху? не прилетит ли оттуда что-нибудь на голову во время отдыха на травке? и вообще...
07:47:06 28-02-2026
Такой вариант возможен только для танхауса. Хотя бабули городят цветники и в многоквартирных домах )
13:33:17 27-02-2026
Все, что тут красочно расписал "эксперт", это от нищеты.
Нормальному человеку нужна именно просторная спальня, потому что иначе необходима четко работающая приточно-вытяжная вентиляция.
Нормальному человеку, а тем более семейным, нужна отдельная кухня (если вы, конечно, не только кофе там варите), ибо греметь кастрюлями в "гостиной" не гоже. Ну, и так далее!
Просто людей загоняют опять в средневековье, где вся семья в одной хатке ютилась вместе с кудрями и коровами.
14:29:33 27-02-2026
То есть наличие детей да же не рассматривается.
20:27:44 27-02-2026
Гость (14:29:33 27-02-2026) То есть наличие детей да же не рассматривается.... это к многодетным, в бельмесево. Траншеи под кабеля и газ копать.
00:43:48 02-03-2026
Новостройки это Банковский продукт, на котором зарабатывает государство, банки, в том числе загружая промышленность и рабочую силу. Но то регулирование которое они придумали надуло пузырь на рынке жилья. Жильё становится недоступным, квадратные метры становятся роскошью, кто будет населять Россию матушку через 20-30-40 лет? видимо ни кто об этом и не думает? всё хотят заработать здесь и сейчас, погреть руки на обычных гражданах. Как повышать рождаемость? Или индусов завезут? Политика государства в области домостроения по моему мнению должна полностью ориентирована на людей. Государство обязано пересмотреть свою политику и обеспечить ДОСТУПНЫМ жильём граждан.
А бизнес класс, пожалуйста, пусть банки зарабатывают с застройщиками на богатеньких ребятках, перекупах и инвесторах, которые паркуют свои коррупционные деньги в бетон, в так называемую элитку и тд.
12:10:56 14-03-2026
Гость (00:43:48 02-03-2026) Новостройки это Банковский продукт, на котором зарабатывает ... На новостройках зарабатывают банки и только банки. Друзья "сами знаете кого"