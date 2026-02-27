Квартира мечты. Какие планировки в тренде и что выбирают барнаульские покупатели

За последние годы на рынок вышли нестандартные и нетипичные решения

27 февраля 2026, 11:10, ИА Амител

Квартира с ремонтом / Изображение сгенерировано нейросетью / amic.ru

В 2025 году самыми востребованными у российских покупателей стали квартиры с европланировкой и компактными спальнями: они позволяют обеспечить комфортное проживание семей на небольшой площади. Также среди популярных решений — мастер-спальни, гардеробные; в просторных квартирах — наличие двух и более санузлов. Эксперты отмечают: покупатели очень трепетно подходят к выбору планировки, так как все больше ценят удобство и комфорт проживания. Девелоперы в ответ на запросы дольщиков стали предлагать разнообразные планировочные решения, например, квартиры с выходом на террасу или собственным палисадником. Какие уже прижились, а какие только войдут в нашу жизнь — в материале amic.ru.

Ответ на запрос

Одним из главных требований покупателей к квартирам — высокая функциональность. Люди не хотят переплачивать за чрезмерно просторные спальные комнаты (где действительно лишь спят) или длинные коридоры. Аналитики "Дом.рф" подсчитали: наиболее популярные квартиры в строящихся домах Алтайского края — объекты площадью 35–45 квадратных метров (на их долю приходится 31% всех предложений). Однако даже на таких площадях покупатели хотят получить максимум комфорта.

Распределение квартир в новостройках Алтайского края / Фото: скриншот сайта "Дом.рф"

«Сейчас на пике популярности — квартиры 40 "квадратов", где есть небольшая кухня-студия и спальня, создающая приватность даже на небольших квадратных метрах. Там же могут быть зоны гардеробных, показывающие, как можно разгрузить небольшое пространство, по максимуму заняв определенное место какими-то вещами. Это все работает», — прокомментировал для amic.ru руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риэлт" Константин Никитеев.

При этом для людей стало важно покупать не просто "квадраты" и стены, а новый сценарий жизни, которые подчеркивает индивидуальность людей, рассказали в строительной компании "Авангард". Специалисты подчеркнули: популярными остаются небольшие двухкомнатные квартиры для семейных пар с кухней-прихожей и отдельной спальней.

«У каждого конкретного покупателя — свои запросы. Для некоторых при выборе квартиры важно не только ее наполнение, планировка, но и "внешние" параметры: развитая инфраструктура рядом с ЖК, наличие магазинов, учебных заведений и детских садов. Также барнаульцы ценят достаточное количество парковочных мест, закрытые дворы, витражные окна и высокие потолки. А есть те, кому важны минимальные коммунальные платежи», — сообщили в компании.

Среди устоявшихся и популярных решений последних десяти лет — мастер-спальни. Это просторная и функциональная комната, в которой есть не только место для кровати, но и отдельный санузел, гардеробная или кабинет. Такую спальню делают, чтобы получить возможность уединиться и разграничить санузлы с другими членами семьи или гостями.

«Мастер-спальни с проходными гардеробными возможно организовать в просторных квартирах. При свободной планировке и достаточной квадратуре покупатели самостоятельно закладывают такие решения. Это говорит о том, что они востребованы у барнаульцев», — сообщили в компании "Авангард".

Собственный сад и личная крыша

За последние годы на рынок Барнаула вышли и "экзотические" предложения. Например, двухуровневые квартиры, позволяющие зонировать пространства, сделав часть помещений особо приватными, скрытыми от глаз гостей.

«Двухуровневые квартиры приобретают большие семьи, чаще те, кто к себе часто зовут гостей, родителей. Или наоборот — семейные пары, которые любят престиж», — комментируют в компании "Авангард".

Другие нетипичные решения — квартиры с террасами, пентхаусы с выходами на крышу и в собственный "дворик".

«Некоторые застройщики большое внимание уделяют первым этажам, и там, где не предусмотрена коммерция, делают для жителей небольшое пространство, дворик, выходящий на улицу. Это может быть и личная площадь — палисадник, сад. Все это определенное переосмысление последних лет, и оно популярно у покупателей», — комментирует Константин Никитеев.

Среди других планировочных тенденций: возвращение на рынок классических решений с выделенной кухней (уход от кухонь-гостиных), квадратные спальни (в прошлое уходят узкие вытянутые комнаты, а также ассиметричные решения), обязательное наличие постирочной или хозкомнаты на больших квадратурах.

Есть и совершенно новые архитектурные решения. Так, например, в последние годы в городе появились проекты с открытыми французскими балконами. Они добавляют фасадам домов легкости и шарма. Проектировщики и девелоперы считают, что это решение позволяет жильцам "расхламиться", не использовать балконы и лоджии как места для хранения вещей (для этого в домах предусматривают кладовые). Максимум, что позволяет открытый балкон, – выйти с чашкой кофе. Но станет ли этот тренд повсеместным и массовым — покажет время.