До +5. О погоде в Барнауле 3 октября

В этот день в краевой столице пройдет мокрый снег

03 октября 2025, 06:00, ИА Амител

Осень в Барнауле / Фото: amic.ru

От +2 до +7 градусов ожидается в Алтайском крае 3 октября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

На большей части территории небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. В утренние часы на дорогах местами гололедица, появление временного снежного покрова. Ветер юго-западный, 7–12 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В Барнауле от +3 до +5 градусов. Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В утренние часы на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7–12 м/с.