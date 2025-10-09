До +5. О погоде в Барнауле 9 октября

В этот день в краевой столице пройдет мокрый снег

09 октября 2025, 06:00, ИА Амител

Снегопад в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

От +2 до +7 градусов ожидается в Алтайском крае 9 октября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Небольшой, местами умеренный мокрый снег, местами гололедные явления. На дорогах местами гололедица. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 3–8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле от +3 до +5 градусов. Небольшой мокрый снег, возможны гололедные явления. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 3–8 м/с.