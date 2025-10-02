До +7. О погоде в Барнауле 2 октября

В этот день в краевой столице пройдет мокрый снег

02 октября 2025, 05:59, ИА Амител

Осенний день в Барнауле / Фото: amic.ru

От +4 до +9 градусов ожидается в Алтайском крае 2 октября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

На большей части территории незначительные, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный, 8–13 м/с, местами порывы 15–20 м/с.

В Барнауле от +5 до +7 градусов. Умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный, 8–13 м/с.