До конца следующего года в России появится платформа по борьбе с мошенниками

Она будет представлять собой общую систему координации действий правоохранительных органов и других ведомств

11 октября 2025, 08:10, ИА Амител

Жертва мошенников / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В России планируется запуск платформы для противодействия кибермошенничеству на базе "ГосТеха". Предполагаемая дата ввода в эксплуатацию – 1 марта 2026 года, о чем рассказали представители Министерства цифрового развития в беседе с прессой, сообщает агентство РИА Новости.

Согласно проекту, Минцифры будет выполнять функции оператора данной информационной системы, в его обязанности входит разработка, поддержка, модернизация, обеспечение доступа пользователям и оказание технической помощи. Система защиты от мошеннических действий будет интегрирована с различными ресурсами, включая ЕСИА, АСОИ ФинЦЕРТ, системы Роскомнадзора, реестр запрещенных интернет-ресурсов и прочие.

В качестве участников системы обозначены государственные ведомства, Центральный банк и коммерческие банки, Генеральная прокуратура, Следственный комитет, Министерство внутренних дел, операторы телекоммуникаций, владельцы социальных сетей и платформ для объявлений, хостинг-провайдеры и другие заинтересованные стороны.