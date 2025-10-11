До конца следующего года в России появится платформа по борьбе с мошенниками
Она будет представлять собой общую систему координации действий правоохранительных органов и других ведомств
11 октября 2025, 08:10, ИА Амител
В России планируется запуск платформы для противодействия кибермошенничеству на базе "ГосТеха". Предполагаемая дата ввода в эксплуатацию – 1 марта 2026 года, о чем рассказали представители Министерства цифрового развития в беседе с прессой, сообщает агентство РИА Новости.
Согласно проекту, Минцифры будет выполнять функции оператора данной информационной системы, в его обязанности входит разработка, поддержка, модернизация, обеспечение доступа пользователям и оказание технической помощи. Система защиты от мошеннических действий будет интегрирована с различными ресурсами, включая ЕСИА, АСОИ ФинЦЕРТ, системы Роскомнадзора, реестр запрещенных интернет-ресурсов и прочие.
В качестве участников системы обозначены государственные ведомства, Центральный банк и коммерческие банки, Генеральная прокуратура, Следственный комитет, Министерство внутренних дел, операторы телекоммуникаций, владельцы социальных сетей и платформ для объявлений, хостинг-провайдеры и другие заинтересованные стороны.
- "Согласно проекту, Минцифры будет выполнять функции оператора данной информационной системы, в его обязанности входит разработка, поддержка, модернизация, обеспечение доступа пользователям и оказание технической помощи. Система защиты от мошеннических действий будет интегрирована с различными ресурсами, включая ЕСИА, АСОИ ФинЦЕРТ, системы Роскомнадзора, реестр запрещенных интернет-ресурсов и прочие."--------------- Черт побери сколько "нянек"! Подключите ИИ, в одно мгновение определит, где мошенник, а где честные.... Наверно эта многочисленная братия боится, что ИИ в первую очередь их закроит?