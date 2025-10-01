До завершения номинирования на премию "Народный знак качества" осталось всего два дня

Участие в первом этапе премии принимают уже более 500 компаний Алтайского края

Уже 541 организация из Алтайского края номинирована на премию "Народный знак качества" в 2025 году. Выдвинуть компанию может любой желающий, но времени остается мало – заявки на сайте народныйзнаккачества.рф принимают до 23:59 часов четверга, 2 октября. Успевайте номинировать.

Как номинировать компанию?

Чтобы номинировать компанию, перейдите на сайт народныйзнаккачества.рф. Там найдите кнопку "Номинировать компанию", выберите одну из 18 номинаций и укажите название организации и ее город (или село). В одной номинации можно указать только одну компанию. Но при этом можно выдвинуть своих "кандидатов" в каждой из номинаций.

И еще одно условие – у вас должен быть отключен VPN*. Это сделано, что избежать накрутки голосов. "Народный знак качества" – честная премия, участие или победу в ней нельзя купить или накрутить (за этим организаторы внимательно следят и оперативно принимают меры, вплоть до снятия с конкурса). Единственная возможность пройти в финал и стать лидером – набрать наибольшее количество голосов.

Список открытых номинаций:

"Официальный автодилер";

"Автосалон";

"Автосервис";

"Малоэтажное строительство";

"Застройщик";

"Медцентр";

"Бьюти-центр";

"Семейный бизнес";

"Центр дополнительного образования";

"Производитель продуктов питания";

"Производитель промышленных товаров";

"Ресторан и кафе";

"Фастфуд и доставка";

"Спортивный клуб";

"Стройка и ремонт";

"Продовольственная торговая сеть";

"Непродовольственная торговая сеть";

"Креативный бизнес".

Как проходит первый этап премии?

С 3 сентября по 2 октября 2025 года включительно жители Алтайского края номинируют любимые компании из 18 сфер бизнеса. По данным на 30 сентября, в списке участников уже 541 организация. Среди них – компании из Барнаула, Бийска и Новоалтайска, Заринска, Рубцовска, Зонального и Немецкого районов, сел Шипуново, Советское и Сростки. Всего поступило более 10,4 тысячи заявок.

Важно отметить, что одну и ту же компанию может номинировать неограниченное количество людей. И чем больше таких заявок получит организация, тем выше шансы пройти по второй этап.

А как будет проходить второй этап?

После 3 октября начнется определение финалистов – по десять компаний в каждой категории, которые были номинированы чаще всего (потому и важно номинировать, даже если компания уже есть в списке). 8 октября 2025 года на сайте народныйзнаккачества.рф появится список участников второго этапа. Именно из них и будут выбирать победителей в каждой номинации. А сделают это так: с 8 октября по 6 ноября все желающие смогут зайти на сайт и проголосовать за одну компанию в номинации. Имена победителей объявят 18 ноября 2025 года.

Не упустите шанс поддержать компанию, которая достойна победы. Ваш голос может стать решающим!

