До завершения номинирования на премию "Народный знак качества" остался один день

2 октября 2025 года – последний день, когда жители Алтайского края могут номинировать компании на ежегодную премию "Народный знак качества". Заявки принимают на сайте народныйзнаккачества.рф, где каждый желающий может заявить фирму.

Любая организация, работающая на территории региона – от индивидуального предпринимателя до крупной компании – может быть выдвинута в проект. Для этого необходимо перейти на сайт, нажать кнопку "Номинировать компанию", указать название и город, а также выбрать подходящую номинацию. В одной категории можно указать только одну компанию, поэтому участники могут поддержать до 18 брендов. Сделать это можно до 23:59 четверга, 2 октября.

8 октября станут известны шорт-листы – по десять компаний в каждой номинации, набравших наибольшее количество голосов. Именно эти организации продолжат борьбу во втором этапе премии. С 8 октября по 6 ноября жители региона смогут выбрать финалистов через народное голосование на сайте. По его результатам будут определены победители, чьи имена станут известны 18 ноября.

Премия охватывает широкий спектр отраслей: от медицины и образовательных центров до ресторанов, автосалонов и производителей товаров.

Организаторы подчеркивают, что премия создана именно для потребителей: голос жителей определяет, какие компании достойны признания. Выдвижение на конкурс – это возможность выразить благодарность за качество услуг и продукции, а также помочь бренду стать участником второго этапа, где решает каждый голос.

