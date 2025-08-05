Долгострой на Ленина в Барнауле скоро обретет долгожданный фасад и окна

Внутренние работы начнутся зимой

05 августа 2025, 10:00, ИА Амител

Долгострой на Ленина / Фото: читатели amic.ru

Барнаульцы начали замечать изменения в облике недостроя на проспекте Ленина, 122б (напротив ТЦ "Норд-Вест" и рядом с ТЦ "Империя"). Не так давно там появилось большое количество техники, сообщили читатели amic.ru. Девятиэтажное здание, стоявшее без движения около 20 лет, постепенно "обрастает" новыми конструкциями. Как сообщил застройщик, скоро здесь начнут монтировать фасад и вставлять окна.

Что происходит на стройплощадке?

«Сейчас там завершаются работы по возведению железобетонного каркаса, новую технику пригнали для начала монтажа стен из газобетона, фасада, он будет светлым, и окон, в том числе витражных», – сообщили amic.ru в Группе компаний "Базис Строй" (куда входит ООО "Первая строительная компания" – подрядчик данного объекта).

Внешние работы завершатся весной 2026 года, но уже зимой 2025-го начнется формирование "внутрянки".

Как ранее писал amic.ru, на первых этапах были проведены необходимые обследования старых конструкций, а затем стартовали работы по усилению фундамента и возведению новых частей здания. Как сообщили в компании, начальная экспертиза показала, что старые конструкции были сохранены в хорошем состоянии.

«Объект был законсервирован грамотно, что позволило избежать значительных разрушений за годы простоя», – отмечают специалисты подрядчика.

Там установили колонны, выполнили перекрытие над подвальной частью. Объект должен быть полностью готов в мае 2027 года, на этот срок застройщик получил разрешение от городского комитета по строительству.

Что будет в этом здании?

В паспорте объекта указано, что это будет административно-торговый комплекс с подземной парковкой. На первых трех этажах разместятся торговые площади, включая зону с высокими потолками, предназначенную для крупных ретейлеров или ресторанов с террасами. Следующие три этажа займут офисные помещения с готовой отделкой и "мокрыми" точками. На верхних двух этажах будут расположены апартаменты с полным оснащением и мебелью.

Кроме того, предусмотрены два подземных этажа: один – для паркинга, второй – для дополнительных торговых помещений. Строение будет оснащено пятью лифтами, включая грузовые и пассажирские.

Напомним, строительство этого здания началось еще в начале 2000-х годов, но после возведения каркаса работы приостановили. Степень готовности объекта составила лишь 18%. В течение нескольких лет владельцы менялись, а последним собственником стал "Фитнес-центр "Галактика", который в 2021 году приобрел здание на торгах за 31,3 млн рублей. В 2023 году объект выкупил новый собственник, и с весны 2024-го началась масштабная реконструкция. Заказчиком проекта выступает ООО "Ленинский".