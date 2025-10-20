Дом на доме. Новую площадку под застройку формируют в густонаселенном центре Барнаула

На участке могут построить дом-гигант

20 октября 2025, 12:15, ИА Амител

Расчищенный участок на ул. Папанинцев / Фото: amic.ru

На пересечении пер. Ядринцева и ул. Папанинцев расчистили площадку для строительства многоквартирного дома. Территорию до недавнего времени занимал частный сектор. Сейчас большую часть строений уже снесли, а некоторые участки, освобожденные от малоэтажных домов, сменили назначение на "высотную застройку".



По данным публичной кадастровой карты, территория пока состоит из нескольких небольших участков. Вероятно, после их объединения инвестор (кто будет осваивать участок, пока неизвестно) представит общественности проект ЖК.

Согласно проекту планировки квартала "Строитель" (ограничен ул. Молодежной, пер. Ядринцева, ул. Шевченко, пер. Революционным), на пересечении ул. Папанинцев и пер. Ядринцева предусмотрен крупный ЖК. Он состоит из двух корпусов: Г-образный дом на пять подъездов по проекту растянулся от ул. Папанинцев до ул. Димитрова, а одноподъездная "свечка" расположилась вдоль ул. Димитрова.

Проект планировки квартала "Строитель", красным выделена зона застройки / Фото: "Кадастр22"

Этажность ЖК – 8-10-12 уровней. В доме (вероятно, большего объема) предусмотрены встроенно-пристроенные объекты общественного назначения и подземная автостоянка. Рядом с многоэтажкой – трехэтажный коммерческий объект.

Территория вдоль пер. Ядринцева популярна у застройщиков. В ближайшее время на пересечении с ул. Папанинцев стартует возведение двух ЖК. Еще одна площадка под высотное строительство готова рядом с домом на ул. Папанинцев, 134. Частные дома здесь снесли летом 2024 года, однако проект для этой площадки до сих пор никто не представил.