Дом на доме. Новую площадку под застройку формируют в густонаселенном центре Барнаула

На участке могут построить дом-гигант

20 октября 2025, 12:15, ИА Амител

Расчищенный участок на ул. Папанинцев / Фото: amic.ru

На пересечении пер. Ядринцева и ул. Папанинцев расчистили площадку для строительства многоквартирного дома. Территорию до недавнего времени занимал частный сектор. Сейчас большую часть строений уже снесли, а некоторые участки, освобожденные от малоэтажных домов, сменили назначение на "высотную застройку".

По данным публичной кадастровой карты, территория пока состоит из нескольких небольших участков. Вероятно, после их объединения инвестор (кто будет осваивать участок, пока неизвестно) представит общественности проект ЖК.

Согласно проекту планировки квартала "Строитель" (ограничен ул. Молодежной, пер. Ядринцева, ул. Шевченко, пер. Революционным), на пересечении ул. Папанинцев и пер. Ядринцева предусмотрен крупный ЖК. Он состоит из двух корпусов: Г-образный дом на пять подъездов по проекту растянулся от ул. Папанинцев до ул. Димитрова, а одноподъездная "свечка" расположилась вдоль ул. Димитрова.

Проект планировки квартала "Строитель", красным выделена зона застройки / Фото: "Кадастр22"

Этажность ЖК – 8-10-12 уровней. В доме (вероятно, большего объема) предусмотрены встроенно-пристроенные объекты общественного назначения и подземная автостоянка. Рядом с многоэтажкой – трехэтажный коммерческий объект.

Территория вдоль пер. Ядринцева популярна у застройщиков. В ближайшее время на пересечении с ул. Папанинцев стартует возведение двух ЖК. Еще одна площадка под высотное строительство готова рядом с домом на ул. Папанинцев, 134. Частные дома здесь снесли летом 2024 года, однако проект для этой площадки до сих пор никто не представил.

Строительство в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Крупный участок под многоэтажку формируют в застраиваемом центре Барнаула

Площадка 25 соток, которую получат при объединении земель, подойдет для возведения высотки
строительство архитектура проект застройщики

Комментарии 16

Avatar Picture
Гость

12:20:06 20-10-2025

А нормальных слов на сие уродство города, уже нет

Avatar Picture
Гость

12:47:40 20-10-2025

Да, нормально. Гетто именно так и должно выглядеть, а жить там или нет - это личный выбор.

Avatar Picture
Гость

13:14:10 20-10-2025

градостроительный комитет кроме выгоды ничего не видит
выкупят два участка у частников и застраивают на 25 этажей
там уклон такой и пески
нормальные??

Avatar Picture
Гость

14:06:22 20-10-2025

Надо дороги расширять хоть немного, а мы только этажность на порядок увеличиваем

Avatar Picture
политех

14:25:35 20-10-2025

смотрите. В будущем можно будет между многоэтажками раз они близко стоят мосты проложить и новые площадки сделать на сети мостов. И еще построить. И будет один гиганский домище на весь раион. Наружу можно вообще не выходить - все там внутрях и сетевые магазины и мусорки и парковки

Avatar Picture
Гость

15:09:18 20-10-2025

политех (14:25:35 20-10-2025) смотрите. В будущем можно будет между многоэтажками раз они ... Сказочник.😆

Avatar Picture
Гость

15:23:15 20-10-2025

политех (14:25:35 20-10-2025) смотрите. В будущем можно будет между многоэтажками раз они ...


и 5 элемент прилетит на землю

Avatar Picture
Гость

20:32:18 20-10-2025

политех (14:25:35 20-10-2025) смотрите. В будущем можно будет между многоэтажками раз они ... Парковки в центре на дорогах в 2 ряда наставлены машины

Avatar Picture
Гость

07:09:59 21-10-2025

Гость (20:32:18 20-10-2025) Парковки в центре на дорогах в 2 ряда наставлены машины... А чьи это машины, разве жителей центра? У них там всё в шаговой доступности от администрации до университета.
Вечером попробуйте припарковаться, где нибудь на Ускова или Семёнова.

Avatar Picture
Гость

07:10:12 21-10-2025

Гость (20:32:18 20-10-2025) Парковки в центре на дорогах в 2 ряда наставлены машины... А чьи это машины, разве жителей центра? У них там всё в шаговой доступности от администрации до университета.
Вечером попробуйте припарковаться, где нибудь на Ускова или Семёнова.

Avatar Picture
Гость

15:52:19 20-10-2025

пример - Пролетарская 165 - 4 участка по 5-6 соток, ушлые застройщики воздвигли до 25 этажей. Администрация подписала всю документацию...., но новых инженерных сетей там нет, дороги не расширили, нет детского сада (ближайшему более 50-и лет), школа закрыта и переделана -внимание, в президентскую акдЕмию! И таких домов по ул. Циалковского снесено 6, а застроено гетто ....

Avatar Picture
Гость

17:17:20 20-10-2025

Хрущевки выглядят все привлекательнее и привлекательнее.
Садики, школы - все рядом согласно нормам советского планирования.
Зелень. Тишина. Центр.

Avatar Picture
гость

17:40:42 20-10-2025

говорят судят одну, которая разрешения выдавала. а сколько еще не осуждены!?

Avatar Picture
Элен

22:37:28 20-10-2025

Какой ужас- это нынешнее строительство! Ни одной новой широкой дороги !
Дома ставят на красной линии.
Не учитывают этажность соседних домов.
Испортили город напрочь!

Avatar Picture
Элен

Avatar Picture
Андрей

07:03:16 21-10-2025

Видимо для китайских товарищей землю экономят .... Вместо того , чтобы строить нормально...

