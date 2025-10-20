Дом на доме. Новую площадку под застройку формируют в густонаселенном центре Барнаула
На участке могут построить дом-гигант
20 октября 2025, 12:15, ИА Амител
На пересечении пер. Ядринцева и ул. Папанинцев расчистили площадку для строительства многоквартирного дома. Территорию до недавнего времени занимал частный сектор. Сейчас большую часть строений уже снесли, а некоторые участки, освобожденные от малоэтажных домов, сменили назначение на "высотную застройку".
По данным публичной кадастровой карты, территория пока состоит из нескольких небольших участков. Вероятно, после их объединения инвестор (кто будет осваивать участок, пока неизвестно) представит общественности проект ЖК.
Согласно проекту планировки квартала "Строитель" (ограничен ул. Молодежной, пер. Ядринцева, ул. Шевченко, пер. Революционным), на пересечении ул. Папанинцев и пер. Ядринцева предусмотрен крупный ЖК. Он состоит из двух корпусов: Г-образный дом на пять подъездов по проекту растянулся от ул. Папанинцев до ул. Димитрова, а одноподъездная "свечка" расположилась вдоль ул. Димитрова.
Проект планировки квартала "Строитель", красным выделена зона застройки / Фото: "Кадастр22"
Этажность ЖК – 8-10-12 уровней. В доме (вероятно, большего объема) предусмотрены встроенно-пристроенные объекты общественного назначения и подземная автостоянка. Рядом с многоэтажкой – трехэтажный коммерческий объект.
Территория вдоль пер. Ядринцева популярна у застройщиков. В ближайшее время на пересечении с ул. Папанинцев стартует возведение двух ЖК. Еще одна площадка под высотное строительство готова рядом с домом на ул. Папанинцев, 134. Частные дома здесь снесли летом 2024 года, однако проект для этой площадки до сих пор никто не представил.
12:20:06 20-10-2025
А нормальных слов на сие уродство города, уже нет
12:47:40 20-10-2025
Да, нормально. Гетто именно так и должно выглядеть, а жить там или нет - это личный выбор.
13:14:10 20-10-2025
градостроительный комитет кроме выгоды ничего не видит
выкупят два участка у частников и застраивают на 25 этажей
там уклон такой и пески
нормальные??
14:06:22 20-10-2025
Надо дороги расширять хоть немного, а мы только этажность на порядок увеличиваем
14:25:35 20-10-2025
смотрите. В будущем можно будет между многоэтажками раз они близко стоят мосты проложить и новые площадки сделать на сети мостов. И еще построить. И будет один гиганский домище на весь раион. Наружу можно вообще не выходить - все там внутрях и сетевые магазины и мусорки и парковки
15:09:18 20-10-2025
политех (14:25:35 20-10-2025) смотрите. В будущем можно будет между многоэтажками раз они ... Сказочник.😆
15:23:15 20-10-2025
политех (14:25:35 20-10-2025) смотрите. В будущем можно будет между многоэтажками раз они ...
и 5 элемент прилетит на землю
20:32:18 20-10-2025
политех (14:25:35 20-10-2025) смотрите. В будущем можно будет между многоэтажками раз они ... Парковки в центре на дорогах в 2 ряда наставлены машины
07:09:59 21-10-2025
Гость (20:32:18 20-10-2025) Парковки в центре на дорогах в 2 ряда наставлены машины... А чьи это машины, разве жителей центра? У них там всё в шаговой доступности от администрации до университета.
Вечером попробуйте припарковаться, где нибудь на Ускова или Семёнова.
07:10:12 21-10-2025
Гость (20:32:18 20-10-2025) Парковки в центре на дорогах в 2 ряда наставлены машины... А чьи это машины, разве жителей центра? У них там всё в шаговой доступности от администрации до университета.
Вечером попробуйте припарковаться, где нибудь на Ускова или Семёнова.
15:52:19 20-10-2025
пример - Пролетарская 165 - 4 участка по 5-6 соток, ушлые застройщики воздвигли до 25 этажей. Администрация подписала всю документацию...., но новых инженерных сетей там нет, дороги не расширили, нет детского сада (ближайшему более 50-и лет), школа закрыта и переделана -внимание, в президентскую акдЕмию! И таких домов по ул. Циалковского снесено 6, а застроено гетто ....
17:17:20 20-10-2025
Хрущевки выглядят все привлекательнее и привлекательнее.
Садики, школы - все рядом согласно нормам советского планирования.
Зелень. Тишина. Центр.
17:40:42 20-10-2025
говорят судят одну, которая разрешения выдавала. а сколько еще не осуждены!?
22:37:28 20-10-2025
Какой ужас- это нынешнее строительство! Ни одной новой широкой дороги !
Дома ставят на красной линии.
Не учитывают этажность соседних домов.
Испортили город напрочь!
22:38:07 20-10-2025
Какой ужас- это нынешнее строительство! Ни одной новой широкой дороги !
Дома ставят на красной линии.
Не учитывают этажность соседних домов.
Испортили город напрочь!
07:03:16 21-10-2025
Видимо для китайских товарищей землю экономят .... Вместо того , чтобы строить нормально...