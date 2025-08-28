Дом под шпилем, "Русский чай" и театр кукол. Amic.ru дарит футболку с любимым Барнаулом

4 сентября 2025 года рандомайзер определит одного победителя

28 августа 2025, 15:10, ИА Амител

Мастерская "Лен" выпустила лимитированную коллекцию футболок с иллюстрациями Юлии Шмелевой. На них – уютный акварельный Барнаул. Дом под шпилем, "Русский чай" и театр кукол "Сказка" – футболку с какой узнаваемой локацией вы бы хотели?

Вместе с мастерской в честь Дня города мы разыграем одну:

подпишитесь на канал @amic_ru и канал мастерской @travel_by_len;

нажмите кнопку "Участвовать" под постом.

4 сентября 2025 года рандомайзер определит одного победителя. Он сможет выбрать футболку в любом из цветов и с любой иллюстрацией. Размер у футболок один, но если вдруг она будет мала, в мастерской отошьют футболку специально под вас.

Футболка с любимым Барнаулом / Мастерская "Лен"

О времени и месте получения приза сообщим победителю. К участию приглашаются жители Барнаула и Алтайского края, которые смогут забрать подарок лично. Удачи!