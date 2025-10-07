Дональд Трамп подтвердил, что скандальный рэпер P.Diddy просил его о помиловании
Об этом президент США рассказал журналистам в ходе брифинга
07 октября 2025, 14:30, ИА Амител
Американский президент Дональд Трамп сообщил, что рэп-исполнитель и продюсер P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс) обращался к нему с просьбой о помиловании, сообщает ТАСС.
«Многие обращались ко мне с подобными просьбами. Этот человек, которого я знаю как Пафф Дэдди (это один из псевдонимов Комбса. – Прим. ТАСС), также просил меня о помиловании», – заявил президент журналистам, находясь в Белом доме.
Ранее рэпера Шона Комбса, известного как P.Diddy, приговорили к 50 месяцам тюрьмы. Он проходил по нескольким уголовным делам в США, связанным с насилием, в том числе детским, торговлей людьми и наркотрафиком. Расследование в отношении нескольких эпизодов еще продолжается.
