Скандально известный рэпер P.Diddy услышал приговор суда

Музыкант был признан виновным и приговорен к 50 месяцам тюрьмы

04 октября 2025, 19:40, ИА Амител

Шон Комбс, рэпер P.Diddy / Фото: АР 2024

В Нью-Йорке суд вынес решение по делу Шона Комбса, известного как Diddy. Рэперу назначено наказание в виде 50 месяцев лишения свободы на основании обвинений в организации перевозок женщин с целью предоставления ими сексуальных услуг, о чем сообщает издание New York Post.

Государственное обвинение настаивало на более строгом наказании для Комбса, требуя заключить его под стражу на срок более 11 лет. В то же время адвокаты защиты утверждали, что 14 месяцев лишения свободы было бы достаточной мерой пресечения.

«Шон Diddy Комбс получил приговор в виде 50 месяцев тюремного заключения», – говорится в официальном заявлении.

Ранее суд присяжных в Нью-Йорке признал Комбса виновным в двух случаях организации перевозок женщин для занятий проституцией. По каждому из этих эпизодов ему грозило до десяти лет тюрьмы. Однако присяжные оправдали музыканта по более серьезным обвинениям, включая торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Начиная с сентября 2024 года музыкальный продюсер Diddy стал объектом многочисленных исков, связанных с обвинениями в изнасилованиях, сексуальных домогательствах, нанесении телесных повреждений и незаконном лишении свободы. Предполагается, что эти преступления совершались в период с 2000 по 2022 год в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе, на вечеринках, организованных Комбсом, которые приобрели скандальную известность. Музыкант категорически отрицает все предъявленные ему обвинения.