СМИ предупреждают о возможном истощении арсеналов США и Израиля в ближайшие дни

01 марта 2026, 18:37, ИА Амител

Запасы ракетных перехватчиков у США и Израиля могут оказаться на критически низком уровне уже в ближайшие дни, если Иран сохранит нынешний темп ударов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с оценками ситуации, пишет РИА Новости.

По данным агентства, устойчивость противоракетной обороны США, Израиля и стран Персидского залива напрямую зависит от количества доступных перехватчиков. После напряженного противостояния с Ираном в прошлом году эти резервы, как утверждают собеседники Bloomberg, уже заметно истощены, а текущая эскалация лишь ускоряет расход боеприпасов.

«При сохранении нынешней интенсивности атак Ирана запасы перехватчиков могут закончиться в течение нескольких дней. Проблему усугубляет и сама специфика противоракетной обороны: для повышения вероятности уничтожения цели военные, как правило, запускают по одной ракете противника сразу два или три перехватчика», — отметили в агентстве.

Эксперт американского аналитического центра Stimson Center Келли Грико в беседе с Bloomberg подчеркнула, что именно перехватчики баллистических ракет вызывают наибольшие опасения. По ее словам, такие боеприпасы расходуются значительно быстрее, чем успевают производиться, что создает уязвимость даже для технологически развитых систем ПВО и ПРО.

Утром 28 февраля Израиль предпринял упреждающий удар по целям на территории Ирана. Тем временем президент США Дональд Трамп подтвердил начало широкомасштабной военной операции против Ирана, заявив о намерении предотвратить получение этой страной ядерного оружия.