Дорогу от Бийска до границы с Республикой Алтай отремонтируют за 600 млн рублей

Завершить обновление важнейшей региональной трассы планируют в 2026 году

11 ноября 2025, 12:39, ИА Амител

Фото: Министерство транспорта Алтайского края

На ремонт трассы, которая связывает Алтайский край с Республикой Алтай, направили более 600 млн рублей. Дорогу Бийск – Карабинка – граница Республики Алтай обновляют с текущего года, в 2026-м работы продолжат. Об этом сообщили в региональном Министерстве транспорта.

Дорога не только входит в опорную сеть и связывает два Алтая. Это единственный путь, который обеспечивает жителей северо-восточной части соседнего региона товарами и грузами. Также по этой дороге ежедневно проезжают сотни туристов. В летний сезон интенсивность движения в разы возрастает – это один из популярных маршрутов, ведущих в Горный Алтай.

Важнейшую региональную трассу ремонтируют в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

«Общий объем финансирования ремонтных работ в 2025-2026 годах составит свыше 600 млн рублей. Эти средства позволят привести в нормативное состояние около 16 км дорожного полотна», – уточнили в ведомстве.

В Бийском районе уже отремонтировали дорогу с 42-го по 47-й километр. Здесь не только обновили дорожное полотно, но и обустроили тротуары, обочины и систему водоотвода. В 2026 году подрядчик завершит благоустройство участка. На эти работы выделили почти 210 млн рублей.

Кроме того, в порядок приведут десять километров дороги на территории Солтонского района. В этом году обновили участок с 61-го по 62-й километр, а в 2026-м ремонт продолжат до 72-го километра. На эти цели выделили почти 400 млн рублей.

«Ремонт этого направления ведется ежегодно и поэтапно начиная от Бийска. Только за 2023-2024 годы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" здесь обновлено более 10 км», – добавили в региональном Минтрансе.

Напомним, в 2025 году на ремонт дорог в Алтайском крае выделили рекордные 7,9 млрд рублей из федерального бюджета. В сравнении с 2024-м эта сумма увеличилась более чем в четыре раза. Всего в крае обновляют 900 км дорожного полотна. В перспективе нескольких лет планируется поэтапная реновация федеральной трассы Барнаул – Павловск – граница с Казахстаном.