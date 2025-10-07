"Снежок пошел, людей напугал". Что происходит на шиномонтажках и как изменились цены
В ближайшее время тысячи автомобилистов будут менять летнюю резину на зимнюю
07 октября 2025, 09:00, ИА Амител
Внезапно выпавший снег 6 октября внес свои коррективы в планы барнаульцев. Вечером город встал в десятибалльные пробки, а некоторые автомобилисты решили отказаться от поездок на машине, пересев на общественный транспорт. Другие же водители начали "штурмовать" шиномонтажки и автомастерские, чтобы сменить летнюю резину на зимнюю. Amic.ru позвонил на некоторые СТО и узнал, большие ли очереди на смену покрышек и выросли ли цены на услуги.
Число обращений в шиномонтажки увеличилось еще на прошлой неделе, когда температура воздуха приблизилась к нулю. И это правильно. Как рассказал amic.ru владелец студии Fast Wheels Федор Папченков, когда температура опускается ниже +10 градусов, шины перестают работать должным образом.
«Плотность резиновой смеси становится более твердой, и шина становится не такой "зацепистой", как летом, как в теплую погоду. Поэтому сейчас нужно уже переходить на зимнюю резину. Если у вас "липучка", можно было "обуть" ее еще пораньше, а если шипованная, то необходимо смотреть по погоде: на гололед, на наличие снега и так далее», – отметил предприниматель.
В мастерской "ШинКар" сообщили, что работают по живой очереди, и на момент разговора (корреспондент amic.ru звонил вечером 6 октября) очередь была еще небольшой. Однако в компании ожидают, что 7 и 8 октября желающих будет в разы больше. Цены, как добавили на СТО, с весны выросли незначительно.
А вот в шиномонтажной мастерской на ул. Взлетной уже вечером 6 октября отмечали ажиотаж:
«Сейчас огромная живая очередь. Машин стоит очень много. Потихоньку поехали еще со вторника, 30 сентября. Цены выросли, но немного».
В шиномонтажке "У Макса", на ул. Малахова, 157б, рассказали, что вечером 6 октября начала скапливаться очередь из желающих сменить резину. При этом повышенный спрос в мастерской наблюдали уже в выходные, 4 и 5 октября. В ближайшие дни, считают сотрудники, будет ажиотаж.
«Лично я "переобул" свой автомобиль на прошлой неделе, в пятницу. Люди, конечно, едут (за сменой покрышек в мастерскую. – Прим. ред.), снежок пошел, людей напугал», – отметил сотрудник.
В "Автошина22.ru" сообщили: цены на услуги с весны не менялись, а ажиотаж в мастерской ждут, когда температура опустится ощутимо ниже нуля градусов и на дорогах появится гололедица.
Кстати, в некоторых шиномонтажках, которые работают по предварительной записи, а не живой очереди, свободных "окон" уже не найти до конца недели. Однако в мастерских признают: спрос прямо корректируется погодой, и когда температура чуть возрастет, снег растает, выглянет солнце, очереди в шиномонтажках уменьшатся. Именно тогда советуют менять резину на сезонную тем, кто этого еще не сделал.
14:35:53 07-10-2025
людишк как обычно, заранее ничего не смотрят, все по факту.
Я в субботу переобулся, дома, сам. Заблаговременно подготовившись к таким обстоятельствам, Зато рано утром ехал уверенно, по снегу и местами льду, в отличае от ползунов на летней резине, которые тормозили все движение.
16:41:11 07-10-2025
Неужели нельзя приобрести вторые диски и переобуваться в своем гараже?Россия без очередей ни куда!
18:01:08 07-10-2025
Владимир (16:41:11 07-10-2025) Неужели нельзя приобрести вторые диски и переобуваться в сво... А кто же им гараж купит? Они зимой снег с машинки смахнули и поехали. А убрать за собой... Не для того их мамка рОстила.
18:06:57 07-10-2025
Гость (18:01:08 07-10-2025) А кто же им гараж купит? Они зимой снег с машинки смахнули и...
Давно должен быть принят закон "нет гаража - нет машины!"
16:50:43 07-10-2025
Нормальный мужчина должен взять домкрат, и за час переобуть свою машину, для этого зима и лето должны быть на дисках. Смешно смотреть на этих вот ваших зумеров, накупивших кредитопомоек, которые бегают между переполненными шиномонтажками и ноют "переобуйте меня позязя".
17:58:59 07-10-2025
Гость (16:50:43 07-10-2025) Нормальный мужчина должен взять домкрат, и за час переобуть ... Час это с полторахой пива и общением со всеми соседями. Минут 20-25 за глаза.