"Снежок пошел, людей напугал". Что происходит на шиномонтажках и как изменились цены

В ближайшее время тысячи автомобилистов будут менять летнюю резину на зимнюю

07 октября 2025, 09:00, ИА Амител

Первый снег, шины / Фото: amic.ru

Внезапно выпавший снег 6 октября внес свои коррективы в планы барнаульцев. Вечером город встал в десятибалльные пробки, а некоторые автомобилисты решили отказаться от поездок на машине, пересев на общественный транспорт. Другие же водители начали "штурмовать" шиномонтажки и автомастерские, чтобы сменить летнюю резину на зимнюю. Amic.ru позвонил на некоторые СТО и узнал, большие ли очереди на смену покрышек и выросли ли цены на услуги.

Число обращений в шиномонтажки увеличилось еще на прошлой неделе, когда температура воздуха приблизилась к нулю. И это правильно. Как рассказал amic.ru владелец студии Fast Wheels Федор Папченков, когда температура опускается ниже +10 градусов, шины перестают работать должным образом.

«Плотность резиновой смеси становится более твердой, и шина становится не такой "зацепистой", как летом, как в теплую погоду. Поэтому сейчас нужно уже переходить на зимнюю резину. Если у вас "липучка", можно было "обуть" ее еще пораньше, а если шипованная, то необходимо смотреть по погоде: на гололед, на наличие снега и так далее», – отметил предприниматель.

В мастерской "ШинКар" сообщили, что работают по живой очереди, и на момент разговора (корреспондент amic.ru звонил вечером 6 октября) очередь была еще небольшой. Однако в компании ожидают, что 7 и 8 октября желающих будет в разы больше. Цены, как добавили на СТО, с весны выросли незначительно.

А вот в шиномонтажной мастерской на ул. Взлетной уже вечером 6 октября отмечали ажиотаж:

«Сейчас огромная живая очередь. Машин стоит очень много. Потихоньку поехали еще со вторника, 30 сентября. Цены выросли, но немного».

В шиномонтажке "У Макса", на ул. Малахова, 157б, рассказали, что вечером 6 октября начала скапливаться очередь из желающих сменить резину. При этом повышенный спрос в мастерской наблюдали уже в выходные, 4 и 5 октября. В ближайшие дни, считают сотрудники, будет ажиотаж.

«Лично я "переобул" свой автомобиль на прошлой неделе, в пятницу. Люди, конечно, едут (за сменой покрышек в мастерскую. – Прим. ред.), снежок пошел, людей напугал», – отметил сотрудник.

В "Автошина22.ru" сообщили: цены на услуги с весны не менялись, а ажиотаж в мастерской ждут, когда температура опустится ощутимо ниже нуля градусов и на дорогах появится гололедица.

Кстати, в некоторых шиномонтажках, которые работают по предварительной записи, а не живой очереди, свободных "окон" уже не найти до конца недели. Однако в мастерских признают: спрос прямо корректируется погодой, и когда температура чуть возрастет, снег растает, выглянет солнце, очереди в шиномонтажках уменьшатся. Именно тогда советуют менять резину на сезонную тем, кто этого еще не сделал.