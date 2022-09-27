База с русским колоритом: где отдохнуть на Алтае осенью и зимой

Осень в самом разгаре, а впереди — первые морозы, снег и суровая сибирская зима. Но и осенью, и зимой можно отлично отдохнуть, провести время весело и активно. Например, на базе отдыха «Русский дом», полной гостеприимства и русского колорита.

В «Русском доме» к вашим услугам:

— комфортное размещение в комнатах и домиках со всеми необходимыми удобствами;

— столовая в стиле избушки на курьих ножках с традиционными сибирскими закусками и травяным чаем;

— прогулки на лошадях по сосновому бору — верхом или в русских розвальнях;

— место для рыбалки;

— мангальная зона;

— детская площадка;

— зимой — освещённый каток и прокат коньков, беговые лыжи и живописная лыжня по лесу, «плюшки» для катания с горок.

Фото: «Русский дом»

Каждый день по базе ездит Емеля, как в сказке, прямо на печи. Вы можете прокатиться с ним и сделать много необычных фотографий. Недалеко от базы, на полянке, стоит сказочный теремок, а рядом горит костёр, играет музыка и стоит нарядная ёлка. Вас отвезут туда с ветерком на больших санях, которые тянет снегоход.

«Мы обещаем наполнить интересными и сказочными событиями проведённое у нас время, ведь „Русский дом“ это не просто база отдыха, это настоящий гостеприимный русский дом», — сказали представители базы.

Узнать подробнее и забронировать номер можно на сайте или по телефону +7 (913) 279-70-89.

База отдыха «Русский Дом»

Адрес: Алтайский край, Тальменский район, с. Язово, ул. Нагорная, 1

Тел.: +7(913)2797089, 8(38591)34080, 8(38591)34064

ООО «Русский дом»