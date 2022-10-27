Кто победил в фотоконкурсе «Алтай в объективе» и что им за это будет

Алтайская «Единая Россия» подвела итоги онлайн-голосования за победителей фотоконкурса к 85-летию Алтайского края «Алтай в объективе». Оно проходило на сайте партия.онлайн.

Кто победил?

Номинация «Природа моими глазами»:

Первое место — Александра Букшина, Змеиногорск. Второе место — Павел Белов, Заринск. Третье место — Ия Аганова, Барнаул.

Номинация «Историческое место»:

Первое место — Олеся Миронова, Новоалтайск. Второе место — Анна Шатохина, Барнаул. Третье место — Александр Лизратов, Барнаул.

Номинация «Малая Родина славится...»:

Первое место — Денис Кораблёв, Барнаул. Второе место — Галина Голенко, Завьяловский район, село Завьялово. Третье место — Тимур Заиров, Ключевский район, село Ключи.

Как проходил конкурс?

Партия объявила конкурс и предложила принять в нём участие всем желающим.

«Жители Алтайского края проявили большой интерес к фотоконкурсу: 150 авторов — взрослых и детей, профессионалов и любителей — прислали нам свыше 1000 работ. В онлайн-голосовании приняли участие около 1000 человек. Самой популярной стала номинация „Природа моими глазами“ — в ней было представлено 85% фотографий. Это неудивительно, ведь уникальная природа Алтайского края — мощный источник для вдохновения. Мы рады, что благодаря фотоконкурсу столько творческих земляков смогли показать свой талант и выразить любовь к малой родине», — сказал руководитель регионального исполкома «Единой России» Иван Гладких.

Затем экспертная комиссия отобрала лучшие фото. И уже за них могли проголосовать все желающие: хоть за одного или нескольких авторов, представивших свои работы в трёх номинациях. Голосование было рейтинговым.

Победители получат ценные призы (скоро с ними свяжутся организаторы фотоконкурса). Более того, всех участников фотоконкурса ждут электронные сертификаты от регионального отделения «Единой России».

Кстати, приз получит ещё один участник — Николай Мокшин из села Буланиха Зонального района. Он представил работы во всех номинациях и суммарно получил большое количество голосов.