Дожди, грозы и град ожидаются в Алтайском крае 6 августа

Дневная температура составит от +15 до +20 градусов

06 августа 2025, 06:00, ИА Амител

Гроза / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Кратковременные дожди пройдут на большей части территории Алтайского края. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра – по их оценке, дневная температура составит от +15 до +20 градусов.

Так, местами возможны сильные дожди, грозы, град. Ветер южный, 7–12 м/с, местами порывы до 21 м/с.

В Барнауле тем временем будет прохладно – от +15 до +17 градусов. Кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 7–12 м/с.

Ночью продолжатся кратковременные дожди, местами грозы. Температура составит от +6 до +11 градусов.