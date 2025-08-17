Дожди, грозы и туман ожидаются в Алтайском крае 17 августа

В регионе потеплеет до +26 градусов

17 августа 2025, 06:00, ИА Амител

Барнаул под мягким колпаком грозы / Фото: amic.ru

17 августа в Алтайском крае пройдут дожди и грозы, утром возможен туман. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

Температура воздуха составит +21...+26 градусов.

На большей части территории ожидаются кратковременные дожди и грозы, в утренние часы местами туман.

Ветер подует в южном направлении со скоростью 7–12 м/с, местами порывы достигнут 17 м/с.