Дожди, грозы и туман ожидаются в Алтайском крае 17 августа
В регионе потеплеет до +26 градусов
17 августа 2025, 06:00, ИА Амител
Барнаул под мягким колпаком грозы / Фото: amic.ru
17 августа в Алтайском крае пройдут дожди и грозы, утром возможен туман. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.
Температура воздуха составит +21...+26 градусов.
На большей части территории ожидаются кратковременные дожди и грозы, в утренние часы местами туман.
Ветер подует в южном направлении со скоростью 7–12 м/с, местами порывы достигнут 17 м/с.
06:52:01 17-08-2025
- "На большей части территории ожидаются кратковременные дожди и грозы"-------------- Дожди, да еще с грозами, как грибы после дождя, на дорогах каждый день появляются смачные колдобины. У наших врагов это явление на следующий день ликвидируют ямочным ремонтом, а не переносят этот ремонт на будущий год.