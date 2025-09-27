Осень в регионе вступает в свои права

27 сентября 2025, 11:10, ИА Амител

Дождь / Фото: amic.ru

28 и 29 сентября на Алтайский край обрушатся грозы, дожди и порывистый ветер. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

В воскресенье, 28 сентября, столбики термометров поднимутся до отметок +22...+27 градусов. На севере края температура воздуха составит +15...+20 градусов.

Днем по северо-западу ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер подует в западном направлении со скоростью 5–10 м/с, местами порывы достигнут 18 м/с.

В понедельник, 29 сентября, в регионе резко похолодает до +6...+11 градусов.

По юго-востоку пройдут кратковременные, местами сильные дожди и грозы.

Северный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с, местами возможны порывы до 13 м/с.