Дожди и холода могут ухудшить качество урожая в Алтайском крае

Осадки влияют и на сами растения, и на темпы сборки

12 августа 2025, 21:25, ИА Амител

Пшеница в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Качество урожая в Алтайском крае может упасть из-за дождей, которые осложняют уборочную кампанию. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава регионального "Агросоюза" Александр Чеботаев.

В начале августа научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в основных аграрных регионах Сибири, в том числе в Алтайском крае, произойдет резкое похолодание. Вместе с ним пришли и осадки.

«И у нас вот эта погода, конечно, очень сильно осложняет [уборочную кампанию], а зернобобовые очень серьезно откликаются на влагу. <…> И, соответственно, теряется качество, многие культуры уже подошли, и вот эти постоянные дожди, которые по два-три раза в день», – заявил Чеботаев.

Дожди замедляют и темпы сборки урожая. Несмотря на это, аграрии все равно выходят в поля и не ждут сухой погоды – убирают и при 20–30% влажности.

Исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края Александр Вайс считает, что возможное падение качества урожая скажется и на спросе алтайской сельхозпродукции, и на ее цене.