Дожди и похолодание ожидаются в Алтайском крае 5 августа

Уже в ночь на 6 августа в регионе будет от +3 до +8 градусов

05 августа 2025, 06:00, ИА Амител

Дождь в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

От +14 до +19 градусов ожидается в Алтайском крае днем 5 августа. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра. На территории края пройдут небольшие, местами умеренные дожди.

В предгорьях возможны грозы. В утренние часы – туман. Днем будет дуть юго-западный ветер со скоростью от 4 до 9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле воздух прогреется от +15 до +17 градусов. Днем пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

Отметим, что в ночь на 6 августа похолодает еще сильнее – от +3 до +8 градусов, местами до +13. Продолжат идти небольшие дожди.