Дождливая погода ожидает жителей Алтайского края 1 сентября

На линейки придется идти с зонтиками

01 сентября 2025, 06:00, ИА Амител

Дождь в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

От +15 до +20 градусов ожидается в Алтайском крае 1 сентября, в День знаний. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

На большей части территории умеренные, местами сильные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле от +18 до +20 градусов. Будет идти умеренный дождь. Ветер юго-западный, 5–10 м/с.