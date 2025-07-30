В августе 2025 года в России выйдут фильм "Эдем" с Аной де Армас и Джудом Лоу, новая лента Тиграна Кеосаяна и экранизация "Тимура и его команды", связанная с СВО

30 июля 2025, 06:00, ИА Амител

Кадр из фильма "Эдем"/ Фото: film.ru

Август 2025 года в российском прокате все ещё будет небогат на большие премьеры. Пожалуй, самым главным фильмом месяца станет лента "Эдем" режиссёра Рона Ховарда с Джудом Лоу и Аной де Армас в главных ролях. Кроме того, в российский прокат выйдет новые фильмы режиссёров Романа Михайлова и Тиграна Кеосаяна, третья часть серии фильмов про Ивана Семёнова, а также свежая экранизация повести "Тимур и его команда", которую связали с СВО. Amic.ru традиционно собрал 10 главных фильмов грядущего месяца в отечественном кинопрокате.

"Иван Семенов. Первый поцелуй" (с 7 августа)

7 августа в прокате появится уже третья часть российской серии фильмов про Ивана Семенова, а именно комедия "Иван Семенов. Первый поцелуй".

По сюжету Иван Семенов под влиянием Танечки из веселого хулигана превращается в "душнилу", от которого отвернулись и друзья, и сама Танечка. В компании появился новый лидер Олег — лучший сноукаякер Перми. Чтобы вернуть своих друзей и любимую девушку, Иван Семенов должен победить чемпиона по сноукаякингу и в спортивных соревнованиях, и в обычной жизни.

В ленте сыграли Роман Погорелов ("Домашний арест", "Лучше, чем люди"), Мария Шукшина ("Похороните меня за плинтусом", "Утомлённые солнцем 2"), Леон Кемстач ("Слово пацана. Кровь на асфальте"), Анна Котова ("Аритмия", "Последний богатырь. Наследие") и другие актёры.

Возрастной рейтинг фильма — 6+. Оценки на агрегаторах у ленты пока нет.

"Эдем" (с 14 августа)

Пожалуй, главный фильм месяца в российском прокате — американский триллер "Эдем" режиссёра Рона Ховарда ("Игры разума", "Гонка").

Действие ленты происходит в 1939 году. На один из Галапагосских островов попадают люди, которые больше не хотят жить в цивилизации. Они существуют в гармонии, которая нарушается, когда к коммуне присоединяется Баронесса. Она плетет интриги и заговоры, которые превращают райскую обитель в остров страданий. В итоге там происходит череда жутких убийств. Чем все закончится, можно увидеть в кино.

У фильма мощный актёрский состав. В нём сыграли Джуд Лоу ("Искусственный разум", "Молодой папа"), Ана де Армас ("Бегущий по лезвию 2049", "Балерина"), Ванесса Кирби ("Корона", "Фантастическая четвёрка: Первые шаги"), Даниэль Брюль ("Первый мститель: Противостояние", "Гонка"), Сидни Суини ("Эйфория", "Мадам Паутина") и другие актёры. Кстати, музыку к фильму написал знаменитый композитор Ханс Циммер.

Возрастной рейтинг ленты 18+. Оценки на агрегаторах у фильма неплохие — 6,7 баллов на "Кинопоиске" и 6,4 балла на IMDB.

"Надо снимать фильмы о любви" (14 августа)

В российских кинотеатрах 14 августа должен выйти новый фильм Романа Михайлова ("Снег, сестра и росомаха", "Путешествие на солнце и обратно") под названием "Надо снимать фильмы о любви".

По сюжету российская съемочная группа приезжает в индийский город Варанаси, чтобы снимать там артхаусное кино. Однако атмосфера древнего города заставляет героев размышлять о смысле происходящего, о сути кино и о вечных ценностях. Съемочный процесс разваливается, исполнитель главной роли знакомится с девушкой на улице и решает поехать с ней в другую часть Индии.

Главную роль в фильме сыграл Марк Эйдельштейн ("Сто лет тому вперед", "Анора"), компанию ему составила Мария Мацель ("Перевал Дятлова", "Старна Саша"), Александра Киселева ("Игры", "Хрустальный"), репер Хаски и другие.

Рейтинг фильма на "Кинопоиске" — 7,6 баллов из 10, на IMDb- 7,2 балла из 10. В кино пустят тех, кому исполнилось 18 лет.

"Диспетчер" (с 21 августа)

21 августа в российский прокат выйдет американский боевик "Диспетчер". Он расскажет о брокере, который занимается выгодными сделками между коррумпированными корпорациями и людьми, которые им угрожают. Герой нарушает свои собственные правила, когда новый клиент обращается к нему за защитой.

В фильме сыграли Уилла Фицджералд ("Карточный домик", "Маленькие женщины"), Лили Джеймс ("Война и мир", "Золушка"), Сэм Уортингтон ("Аватар", "Терминатор: Да придёт спаситель"), Риз Ахмед ("Изгой-один: Звёздные войны. Истории", "Стрингер") и другие.

Возрастной рейтинг ленты 18+. Оценка фильма на IMDB — 7,4 балла, на "Кинопоиске" баллы фильму пока не выставили.

"Рецепт счастья" (с 21 августа)

Любители французского кино смогут посмотреть комедийную драму "Рецепт счастья". По сюжету успешный шеф-повар Сесиль живёт в счастливом браке и намерена открыть свой ресторан в Париже. Однако у её отца случается сердечный приступ и женщина возвращается в родную деревню, чтобы навестить семью. Там она снова встречает юношескую любовь и начинает сомневаться в правильности своих решений.

В фильме сыграли Бастьен Буйон ("Граф Монте-Кристо", "Обещание на рассвете"), Теуфик Джаллаб ("Спираль") и другие актёры.

На IMDB фильм набрал 6,5 баллов из 10, на "Кинопоиске" оценки у ленты пока нет.

"Семь дней Петра Семёныча" (с 21 августа)

21 августа выйдет фильм находящегося в коме Тиграна Кеосаяна ("Бадная Саша", "Бессмертные") "Семь дней Петра Семёныча". Сценарий к нему Кеосаян написал в соавторстве со своей женой, главредом RT Маргаритой Симоньян.

По сюжету 70-летний Петр Семенович давно одинок. Его жена умерла, а дочь давно уехала в Турцию и пропала с радаров. Ему ставят диагноз — саркома легкого. Петр Семенович принимает болезнь, но ещё есть надежда, что диагноз неточный. Через семь дней прояснить ситуацию может доктор из Москвы. За это время он должен вспомнить лучшие и худшие моменты своей жизни и отыскать новый смысл существования.

В ленте сыграли Федор Добронравов ("Сваты", "Праведник"), Олеся Железняк ("Сваты", "Баба Яга спасает мир"), Иван Добронравов ("Дом", "Нулевой пациент") и другие актёры.

Возрастной рейтинг фильма 18+. Оценок на агрегаторах у фильма пока нет.

"Девушка Миллера" (с 21 августа)

В августе на экранах появится и лента "Девушка Миллера", где главные роли сыграли Мартин Фримен (трилогия "Хоббит", "Шерлок") и Дженна Ортега ("Уэнздей", "Битлджус Битлджус").

Фильм расскажет об опасном романе одаренной не по годам студентки и разочаровавшегося в жизни писателя. Их отношения превращаются в игру, в которой вымысел переплетается с реальностью. Чем всё закончится, можно будет увидеть в кино.

Возрастной рейтинг фильма 18+. Оценки у него очень средние — 5,5 баллов на "Кинопоиске" и 5,2 — на IMDB.

"Дети-шпионы" (с 21 августа)

21 августа выйдет российская комедия "Дети-шпионы", называние которой будто отсылает на популярную голливудскую франшизу "Дети шпионов".

Сюжет расскажет о том, как семья спецагентов воспитывает сына и двух дочерей, которые обладают уникальными способностями. Михаил — компьютерный гений, девочка Вита умеет гипнотизировать людей, а Дана сильна в единоборствах. Они основали агентство шпионов "ДаМиНик", чтобы стать суперагентами и отыскать свою маму. Последнее как раз не смог сделать их отец — суперагент "Голос". Тем временем у агента "Голос" появляется новое важное задание. Что будет дальше — можно увидеть в кино.

В комедии снялись Дмитрий Нагиев ("Чистилище", "Физрук"), Людмила Артемьева ("Сваты", "Баба Яга спасает мир"), София Каштанова ("Полицейский с Рублёвки", "Психологини") и другие актёры.

А агрегаторах фильм пока не оценили, его возрастной рейтинг 12+.

"Тимур и его команда" (с 28 августа)

В конце месяца в кино выйдет новая экранизация повести Аркадия Гайдара "Тимур и его команда". Правда, теперь это свежее прочтение, связанное с текущей политической повесткой.

Действие картины разворачивается в наши дни. Главная героиня, 17-летняя Женя, приезжает из Санкт-Петербурга в приграничный поселок Белгородской области, чтобы увидеться с братом, который отправляется добровольцем в зону СВО. Там она знакомится с местным неформальным лидером команды волонтеров Тимуром, который меняет ее жизнь.

В фильме сыграли Никита Кологривый ("По щучьему велению", "Слово пацана. Кровь на асфальте"), Егор Бероев ("Турецкий гамбит", "Папа"), Александр Дьяченко ("Брат 2", "Мажор") и другие.

Возрастной рейтинг ленты 12+. Оценок на агрегаторах у фильма пока нет.

"Обитель" (с 28 августа)

Любители фильмов ужасов смогут сходить на хоррор "Обитель", который должен был выйти ещё в июле, но был перенесен на август.

Картина расскажет о том, как парень Макс устраивается работать смотрителем в дом престарелых, но сталкивается со странными вещами и раскрывает ужасную тайну.

В фильме сыграли Пит Дэвидсон ("Стражи Галактики. Часть 3", "Новичок"), Мэрили Токингтон ("Новый Амстердам", "Закон и порядок. Специальный корпус") и другие актёры.

Возрастной рейтинг ленты 18+. На агрегаторах фильм пока не оценили.

Какие фильмы выйдут в "сером" прокате?

В августе в российском "сером" прокате можно будет посмотреть новую супергеройскую ленту от Marvel "Фантастическая четверка: Первые шаги", которую обещают выпустить в кино 31 июля. Этот фильм одновременно перезапускают серию о "Фантастической четверке" и вводит команду во вселенную "Марвел". Картина расскажет о том, как четвёрка супергероев сражается с суперзлодеем Галактусом и его приспешником — Серебряным сёрфером.

Кроме того, 15 августа 2025 года в США должен выйти фильм "Никто 2" — продолжение боевика 2021 года про бывшего наёмного убийцу с Бобом Оденкерком в главной роли. Следовательно, до конца месяца лента обещает появиться и в российских кинотеатрах.