При атаке БПЛА на Ростовскую область погиб мужчина

В момент трагедии он находился за рулем автомобиля

29 июля 2025, 09:30, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Ростовской области при атаке украинских беспилотников погиб водитель автомобиля. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Трагедия произошла на улице Островского в городе Сальске.

"На улице Островского поврежден автомобиль. К сожалению, погиб находившийся в нем водитель. Личность погибшего устанавливается", — сказано в публикации.

Слюсарь также добавил, что информацию о последствиях воздушной атаки уточняют.

Напомним, в ночь на 29 июля дроны ВСУ атаковали Ростовскую область и Донецкую Народную Республику. В обоих регионах вспыхнули пожары. Более 150 тысяч абонентов остались без света в Донецке, Макеевке и Ясиноватой.

Кроме того, один БПЛА сбили над Ленинградской областью. Жителей региона предупредили о возможных ограничениях в работе мобильного интернета. Пострадавших и разрушений нет.