Два человека пострадали от ожогов при возгорании частного дома в Барнауле

Причиной возгорания стал перекал печи

13 октября 2025, 07:00, ИА Амител

Пожар в частном доме / Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле 12 октября произошел пожар в частном двухквартирном доме на улице Семипалатинской. В результате возгорания пострадали двое мужчин, которых с ожогами доставили в больницу.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, к прибытию пожарных здание горело открытым пламенем. В ликвидации возгорания участвовали 30 сотрудников МЧС и восемь единиц техники.

Пожар был потушен на площади около 100 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стал перекал печи.