На Алтае в ДТП попал автомобиль скорой помощи, который вез пострадавшего в другой аварии

В результате столкновения пострадали фельдшер и шофер

01 августа 2025, 11:20, ИА Амител

ДТП с машиной скорой помощи / Фото: МВД Республики Алтай

В Горно-Алтайске в аварию попал автомобиль скорой помощи, который вез пострадавшего с места ДТП, сообщили в МВД региона.

Инцидент случился днем 31 июля возле дома № 60 по пр. Коммунистическому. 

«Автомобиль скорой медицинской помощи, двигаясь в сторону республиканской больницы с включенным проблесковым маячком и звуковой сиреной, допустил столкновение с автомобилем Toyota Rav 4, который выезжал на проспект с улицы Бориса Головина в прямом направлении. В тот момент автомобиль скорой помощи вёз 45-летнего жителя Новосибирска, который ранее пострадал в ДТП вблизи села Кызыл-Озек», — рассказали в ведомстве.

В результате медпомощь понадобилась водителю ГАЗели и фельдшеру. Полицейские проводят проверку по факту произошедшего.

ДТП Происшествия Республика Алтай

Комментарии 2

Гость
Гость

13:45:21 01-08-2025

сколько раз видела - скорые вообще не пропускают, вы почему такие забыченные, ну представьте что в такой машине ВАША мама, дочь или сын?! а? как вам? будьте внимательнее на дорогах!!!!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:53:10 01-08-2025

Новосибирец за один день в двух ДТП побывал! Ему лучше из больничной палаты не выходить.

  5 Нравится
Ответить
