На Алтае в ДТП попал автомобиль скорой помощи, который вез пострадавшего в другой аварии
В результате столкновения пострадали фельдшер и шофер
01 августа 2025, 11:20, ИА Амител
В Горно-Алтайске в аварию попал автомобиль скорой помощи, который вез пострадавшего с места ДТП, сообщили в МВД региона.
Инцидент случился днем 31 июля возле дома № 60 по пр. Коммунистическому.
«Автомобиль скорой медицинской помощи, двигаясь в сторону республиканской больницы с включенным проблесковым маячком и звуковой сиреной, допустил столкновение с автомобилем Toyota Rav 4, который выезжал на проспект с улицы Бориса Головина в прямом направлении. В тот момент автомобиль скорой помощи вёз 45-летнего жителя Новосибирска, который ранее пострадал в ДТП вблизи села Кызыл-Озек», — рассказали в ведомстве.
В результате медпомощь понадобилась водителю ГАЗели и фельдшеру. Полицейские проводят проверку по факту произошедшего.
13:45:21 01-08-2025
сколько раз видела - скорые вообще не пропускают, вы почему такие забыченные, ну представьте что в такой машине ВАША мама, дочь или сын?! а? как вам? будьте внимательнее на дорогах!!!!
18:53:10 01-08-2025
Новосибирец за один день в двух ДТП побывал! Ему лучше из больничной палаты не выходить.