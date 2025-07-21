Два года "строгача" получил житель Алтая за похищение плодовитой курицы

Мужчина подговорил на преступление свою знакомую, но она отделалась условным наказанием

Курица и яйца / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае женщину и мужчину осудили за похищение и попытку похищения кур, сообщает в своем Telegram-канале объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

"В марте 2025 года гражданин посвятил в разработанный им преступный план гражданку и предложил совершить кражу двух кур породы "Родонит" вместе с ним", – говорится в сообщении.

Они проникли в хозяйственную постройку односельчанки и похитили одну курицу. В этот же день решили украсть еще одну, но их увидела хозяйка.

Подсудимые вину признали полностью. Женщина получила один год лишения свободы условно, а мужчине назначили два года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.