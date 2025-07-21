НОВОСТИПроисшествия

Два года "строгача" получил житель Алтая за похищение плодовитой курицы

Мужчина подговорил на преступление свою знакомую, но она отделалась условным наказанием

21 июля 2025, 10:44, ИА Амител

Курица и яйца / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Курица и яйца / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае женщину и мужчину осудили за похищение и попытку похищения кур, сообщает в своем Telegram-канале объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

"В марте 2025 года гражданин посвятил в разработанный им преступный план гражданку и предложил совершить кражу двух кур породы "Родонит" вместе с ним", – говорится в сообщении.

Они проникли в хозяйственную постройку односельчанки и похитили одну курицу. В этот же день решили украсть еще одну, но их увидела хозяйка.

Подсудимые вину признали полностью. Женщина получила один год лишения свободы условно, а мужчине назначили два года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Комментарии 14

Avatar Picture
Гость

10:52:09 21-07-2025

Надо было миллиардами брать или миллионами армейских полушубков, тоже бы на домашний арест

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:26:18 21-07-2025

Гость (10:52:09 21-07-2025) Надо было миллиардами брать или миллионами армейских полушуб... А кто у нас из нынешних армейских арестантов был осужден условно или был мягкий приговор? Пример приведи, чтобы не быть мир-дверь-мяч. И еще одно: домашний арест - это лишь форма меры пресечения ДО СУДА. И не надо удивляться про 2 года строго режима - его первоходам не дают. Этот типок либо рецидивист, либо находился уже на условном. Все закономерно.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:11:54 21-07-2025

антибиотик же говорил: тащи вагонами и всегда будешь на плаву, а за велик - все здоровье в тюрьме оставишь

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:11:56 21-07-2025

Паниковский крал гусей

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:15:13 21-07-2025

понять, простить

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

11:33:04 21-07-2025

Да пожизненное нужно было требовать! Честное звание "вора" опозорил!
🤣🤣🤣🤣

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:45:20 21-07-2025

Страна контрастов.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:03:25 21-07-2025

Не нахожу объяснения таким приговорам, есть мысль что это неформальная вербовка на СВО. От женщины толка ноль, а мужчина пусть подумает что выбрать.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:26:17 21-07-2025

Получается, это всё, что мы должны знать про закон и порядок?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:29:03 21-07-2025

Миша дроздов за убийство двух человек ни дня ни сидел, а тут просто за похищение курицы два года строгача... Да...
Жизнь человека обесценилась. Меньше психологического здоровья курицы стоит. Нет слов....

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:36:19 21-07-2025

А как квалифицировали интересно, тушка куры стоит 300 рублей.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:47:20 21-07-2025

Гость (14:36:19 21-07-2025) А как квалифицировали интересно, тушка куры стоит 300 рублей... полагаю как кража

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:48:29 21-07-2025

Гость (16:47:20 21-07-2025) полагаю как кража... Угу, совершенная группой лиц по предварительному сговору с целью наживы вот так примерно, ну и он пошел как организатор всего этого мероприятия))

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:34:09 22-07-2025

Это событие лишь подтверждает убогость мышления тех, кто создавал судебную систему России.

  0 Нравится
Ответить
