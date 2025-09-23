Ветераны труда Алтайского края смогут с октября пользоваться 50-процентной скидкой на проезд в электричках в период действия сезонных тарифов

23 сентября 2025, 21:00, ИА Амител

С 1 октября в Алтайском крае возобновляются льготы на пригородные поезда / Фото: канал Виктора Томенко в MAX

С 1 октября в Алтайском крае возобновляется действие сезонных льгот на проезд в пригородном железнодорожном транспорте для отдельных категорий граждан. Как подчеркнул губернатор Виктор Томенко, данное направление социальной поддержки остается приоритетным для региона, где годовой пассажиропоток в пригородном сообщении достигает почти восьми миллионов человек.

Ветераны труда и Ветераны труда Алтайского края, имевшие право на льготы по состоянию на 31 декабря 2016 года, смогут с октября пользоваться 50-процентной скидкой на проезд в электричках в период действия сезонных тарифов – с 1 января по 15 мая и с 1 октября по 31 декабря. Для тружеников тыла аналогичная скидка действует круглогодично, а жертвы политических репрессий имеют право на бесплатный проезд в течение всего года.

Социальная мера пользуется устойчивым спросом: за восемь месяцев 2025 года было осуществлено более 84,5 тысячи поездок льготными категориями граждан. Всего правом на льготный проезд пользуются более пяти тысяч жителей края.

На компенсацию расходов перевозчику АО "Алтай-Пригород" из краевого бюджета уже выделено более 9 миллионов рублей. Общий объем финансирования данной меры поддержки на 2025 год составляет 15,7 миллиона рублей.

Согласно краевому регистру льготников, на 1 сентября 2025 года в Алтайском крае насчитывается 162 152 ветерана труда, 114 тружеников тыла и 8218 жертв политических репрессий, имеющих право на льготный проезд в пригородном железнодорожном транспорте.