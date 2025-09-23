НОВОСТИОбщество

Две спортивные площадки снесут в Барнауле после жалоб жителей

В будущем планируется установка новых спортивных сооружений

23 сентября 2025, 16:45, ИА Амител

Снос спортивной площадки / Фото: администрация Индустриального района
Снос спортивной площадки / Фото: администрация Индустриального района

В Индустриальном районе Барнаула начали демонтаж двух спортивных площадок из-за жалоб жителей на их состояние и угрозу безопасности. Об этом сообщили в администрации района.

Разбор конструкций ведется 23 сентября по адресам Павловский тракт, 221, и улица Малахова, 162. Решение о сносе принято после обращений горожан и проверки, проведенной специалистами.

Экспертная оценка показала, что ограждения повреждены, а площадки не соответствуют современным требованиям безопасности. В связи с этим было принято решение их демонтировать.

В районной администрации уточнили, что совместно с жителями и управляющими компаниями планируется установка новых спортивных сооружений, которые будут отвечать действующим стандартам.

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

16:50:56 23-09-2025

Заменить никак?
Ломать не строить, так ведь?

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:14:04 23-09-2025

В целях безопасности спортивную площадку сносят.
При этом курево и бухло абсолютно безопасно продаётся в магазинах.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:19:26 23-09-2025

Гость (17:14:04 23-09-2025) В целях безопасности спортивную площадку сносят.При это...
Курево и бухло, как вы пишите, это существенные налоги и доход в бюджет. А деньги, как известно, не пахнут.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:19:35 23-09-2025

Гость (17:14:04 23-09-2025) В целях безопасности спортивную площадку сносят.При это... Не покупай, никто насильно не заставляет.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:41:20 23-09-2025

А весной на месте спортплощадок мы сделаем платные парковки,по многочисленным просьбам жителей(близ прилегающих домов)

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:13:00 24-09-2025

гость (18:41:20 23-09-2025) А весной на месте спортплощадок мы сделаем платные парковки,... да ещё этой осенью успеют)))

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:48:11 23-09-2025

Опять яжмамки. Они скоро весь город снесут!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий

09:40:28 24-09-2025

Да и правильно ,"Не нужон нам этот ваш спорт!! Нам и без него хорошо!!"(с)

  4 Нравится
Ответить
