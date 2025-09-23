Две спортивные площадки снесут в Барнауле после жалоб жителей
В будущем планируется установка новых спортивных сооружений
23 сентября 2025, 16:45, ИА Амител
В Индустриальном районе Барнаула начали демонтаж двух спортивных площадок из-за жалоб жителей на их состояние и угрозу безопасности. Об этом сообщили в администрации района.
Разбор конструкций ведется 23 сентября по адресам Павловский тракт, 221, и улица Малахова, 162. Решение о сносе принято после обращений горожан и проверки, проведенной специалистами.
Экспертная оценка показала, что ограждения повреждены, а площадки не соответствуют современным требованиям безопасности. В связи с этим было принято решение их демонтировать.
В районной администрации уточнили, что совместно с жителями и управляющими компаниями планируется установка новых спортивных сооружений, которые будут отвечать действующим стандартам.
16:50:56 23-09-2025
Заменить никак?
Ломать не строить, так ведь?
17:14:04 23-09-2025
В целях безопасности спортивную площадку сносят.
При этом курево и бухло абсолютно безопасно продаётся в магазинах.
17:19:26 23-09-2025
Гость (17:14:04 23-09-2025) В целях безопасности спортивную площадку сносят.При это...
Курево и бухло, как вы пишите, это существенные налоги и доход в бюджет. А деньги, как известно, не пахнут.
17:19:35 23-09-2025
Гость (17:14:04 23-09-2025) В целях безопасности спортивную площадку сносят.При это... Не покупай, никто насильно не заставляет.
18:41:20 23-09-2025
А весной на месте спортплощадок мы сделаем платные парковки,по многочисленным просьбам жителей(близ прилегающих домов)
06:13:00 24-09-2025
гость (18:41:20 23-09-2025) А весной на месте спортплощадок мы сделаем платные парковки,... да ещё этой осенью успеют)))
18:48:11 23-09-2025
Опять яжмамки. Они скоро весь город снесут!
09:40:28 24-09-2025
Да и правильно ,"Не нужон нам этот ваш спорт!! Нам и без него хорошо!!"(с)