Две спортивные площадки снесут в Барнауле после жалоб жителей

В будущем планируется установка новых спортивных сооружений

23 сентября 2025, 16:45, ИА Амител

Снос спортивной площадки / Фото: администрация Индустриального района

В Индустриальном районе Барнаула начали демонтаж двух спортивных площадок из-за жалоб жителей на их состояние и угрозу безопасности. Об этом сообщили в администрации района.

Разбор конструкций ведется 23 сентября по адресам Павловский тракт, 221, и улица Малахова, 162. Решение о сносе принято после обращений горожан и проверки, проведенной специалистами.

Экспертная оценка показала, что ограждения повреждены, а площадки не соответствуют современным требованиям безопасности. В связи с этим было принято решение их демонтировать.

В районной администрации уточнили, что совместно с жителями и управляющими компаниями планируется установка новых спортивных сооружений, которые будут отвечать действующим стандартам.