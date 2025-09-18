Пугающую скульптуру "Маша и Медведь" установили возле детской площадки. Фото
Люди надеются, что скоро эти фигуры уберут
18 сентября 2025, 13:15, ИА Амител
Пугающую скульптуру "Маша и Медведь" установили возле детской площадки / Фото: "Лентач"
В Ульяновской области в селе Вальдиватское около детской площадки поставили скульптуру "Маша и Медведь", от которой жители сразу захотели избавиться, сообщает Telegram-канал "Лентач".
«Необычный памятник многих напугал. Люди надеются, что его скоро уберут», – отмечает канал со ссылкой на соцсети.
Ранее в Ростове-на-Дону установили памятник бегемоту и предложили разбить кувалдами фигуру супергероя.
Автор Зураб Церетели?
14:09:18 18-09-2025
Гость (13:28:12 18-09-2025) Автор Зураб Церетели?... Нет, автор Забор Покрасте...
13:28:55 18-09-2025
О, тёще в сад надо. ВорОн отпугивать и жуликов.
13:29:16 18-09-2025
Ни че не страшные ни Маша ни медведь.
(Машенька на Лолиту Миляаскую сильно похожа)
А вот на заднем фоне пугающая скульптура "Картавый в пальто"
Он народу погубил не мало
14:01:27 18-09-2025
Гость (13:29:16 18-09-2025) Ни че не страшные ни Маша ни медведь.(Машенька на Лолиту... Да правильно говорить не "народу", а уродов, пивших кровь из "народу"...
13:34:27 18-09-2025
Артобъект хороший. Не надо убиратть.
13:52:30 18-09-2025
Гость (13:29:16 18-09-2025) Ни че не страшные ни Маша ни медведь.(Машенька на Лолиту... Немало Он буржуев экспроприировал:боролся против эксплуатации человека человеком.
14:11:21 18-09-2025
Машу с Галустяна лепили? Медведь ваще упоротый
14:11:27 18-09-2025
Жуть.
14:11:34 18-09-2025
ой какая прелесть-
МедведЪ и тетя Машенька
у меня коллекция фоток таких МАФ, эту тоже утащила. спасибо)
14:11:43 18-09-2025
Ильич на заднем плане нуждается в демонтаже.
14:28:48 18-09-2025
Гость (14:11:43 18-09-2025) Ильич на заднем плане нуждается в демонтаже....
Ильич не нуждается.Эксплуататоры нуждаются.
14:49:10 18-09-2025
Гость (14:28:48 18-09-2025) Ильич не нуждается.Эксплуататоры нуждаются.... Ты живёшь при капитализме. Твой любимый октябрьский переворот уже забыт и покрылся пылью. Добро пожаловать в реальность, где эксплуатация человека человеком это норма.
15:20:55 18-09-2025
9 (14:49:10 18-09-2025) Ты живёшь при капитализме. Твой любимый октябрьский переворо... Так говорите, как будто бы одобряете и считаете это нормой так жить.
15:28:24 18-09-2025
Гость (15:20:55 18-09-2025) Так говорите, как будто бы одобряете и считаете это нормой т...
Ну так рогатку хватай и по воробьям пуляй! Совсем старики в маразм впали. Никому ваш СССР не сдался.
15:15:30 18-09-2025
Гость (14:11:43 18-09-2025) Ильич на заднем плане нуждается в демонтаже.... Задница твоя в демонтаже мозга нуждается! Может, тогда головой думать научишься...
15:48:47 18-09-2025
Гость (15:15:30 18-09-2025) Задница твоя в демонтаже мозга нуждается! Может, тогда голов... Ты свою видимо уже давно внаём сдаешь.
16:03:30 18-09-2025
Гость (15:48:47 18-09-2025) Ты свою видимо уже давно внаём сдаешь.... По себе не надо судить об окружающих...
14:24:55 18-09-2025
Кринжатина знатная..
14:36:18 18-09-2025
"Художник" так видит....
14:39:09 18-09-2025
а мне нравится, прикольные. можно подумать детишки прям такие пуганые, сейчас такие мультики показывают, вот это точно жуть, а игрушки новомодные. просто кто-то хайпануть захотел, испугались они, ага ))))
15:11:33 18-09-2025
ночью идёщь такой вполтрезвый мимо детской площадки, расслабился - чик, и инфаркт микарда!
16:11:39 18-09-2025
Зато правообладатель при всем желании точно не сможет ничего предъявить, не сможет доказать, что это персонажи его мультика.
16:37:13 18-09-2025
Да, Машка как будто лет 10-ть на "панеле" отпахала, медведь "зомби".)))))))))))
21:45:49 18-09-2025
Ульяновск порождает чудовищ...