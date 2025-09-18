НОВОСТИОбщество

Пугающую скульптуру "Маша и Медведь" установили возле детской площадки. Фото

Люди надеются, что скоро эти фигуры уберут

18 сентября 2025, 13:15, ИА Амител

Пугающую скульптуру "Маша и Медведь" установили возле детской площадки / Фото: "Лентач"

В Ульяновской области в селе Вальдиватское около детской площадки поставили скульптуру "Маша и Медведь", от которой жители сразу захотели избавиться, сообщает Telegram-канал "Лентач"

«Необычный памятник многих напугал. Люди надеются, что его скоро уберут», – отмечает канал со ссылкой на соцсети.

Ранее в Ростове-на-Дону установили памятник бегемоту и предложили разбить кувалдами фигуру супергероя.

Кадр из видео / Подъем

Известный якутский «навозный скульптор» сделал скульптуру кролика

Двухметровый символ Нового года умеет даже стучать лапами по барабану
Комментарии 25


Гость

13:28:12 18-09-2025

Автор Зураб Церетели?

  8


Гость

14:09:18 18-09-2025

Гость (13:28:12 18-09-2025) Автор Зураб Церетели?... Нет, автор Забор Покрасте...

  2


Гость

13:28:55 18-09-2025

О, тёще в сад надо. ВорОн отпугивать и жуликов.

  9


Гость

13:29:16 18-09-2025

Ни че не страшные ни Маша ни медведь.
(Машенька на Лолиту Миляаскую сильно похожа)
А вот на заднем фоне пугающая скульптура "Картавый в пальто"
Он народу погубил не мало

  -22


Гость

14:01:27 18-09-2025

Гость (13:29:16 18-09-2025) Ни че не страшные ни Маша ни медведь.(Машенька на Лолиту... Да правильно говорить не "народу", а уродов, пивших кровь из "народу"...

  17


Гость

13:34:27 18-09-2025

Артобъект хороший. Не надо убиратть.

  0


Гость

13:52:30 18-09-2025

Гость (13:29:16 18-09-2025) Ни че не страшные ни Маша ни медведь.(Машенька на Лолиту... Немало Он буржуев экспроприировал:боролся против эксплуатации человека человеком.

  9


Гость

14:11:21 18-09-2025

Машу с Галустяна лепили? Медведь ваще упоротый

  16


Гость

14:11:27 18-09-2025

Жуть.

  9


Элен без ребят

14:11:34 18-09-2025

ой какая прелесть-
МедведЪ и тетя Машенька
у меня коллекция фоток таких МАФ, эту тоже утащила. спасибо)

  3


Гость

14:11:43 18-09-2025

Ильич на заднем плане нуждается в демонтаже.

  -4


Гость

14:28:48 18-09-2025

Гость (14:11:43 18-09-2025) Ильич на заднем плане нуждается в демонтаже....
Ильич не нуждается.Эксплуататоры нуждаются.

  15


9

14:49:10 18-09-2025

Гость (14:28:48 18-09-2025) Ильич не нуждается.Эксплуататоры нуждаются.... Ты живёшь при капитализме. Твой любимый октябрьский переворот уже забыт и покрылся пылью. Добро пожаловать в реальность, где эксплуатация человека человеком это норма.

  -13


Гость

15:20:55 18-09-2025

9 (14:49:10 18-09-2025) Ты живёшь при капитализме. Твой любимый октябрьский переворо... Так говорите, как будто бы одобряете и считаете это нормой так жить.

  10


Гость

15:28:24 18-09-2025

Гость (15:20:55 18-09-2025) Так говорите, как будто бы одобряете и считаете это нормой т...
Ну так рогатку хватай и по воробьям пуляй! Совсем старики в маразм впали. Никому ваш СССР не сдался.

  -16


Гость

15:15:30 18-09-2025

Гость (14:11:43 18-09-2025) Ильич на заднем плане нуждается в демонтаже.... Задница твоя в демонтаже мозга нуждается! Может, тогда головой думать научишься...

  12


Гость

15:48:47 18-09-2025

Гость (15:15:30 18-09-2025) Задница твоя в демонтаже мозга нуждается! Может, тогда голов... Ты свою видимо уже давно внаём сдаешь.

  -9


Гость

16:03:30 18-09-2025

Гость (15:48:47 18-09-2025) Ты свою видимо уже давно внаём сдаешь.... По себе не надо судить об окружающих...

  8


Гость

14:24:55 18-09-2025

Кринжатина знатная..

  7


ППШариков

14:36:18 18-09-2025

"Художник" так видит....

  7


Гость

14:39:09 18-09-2025

а мне нравится, прикольные. можно подумать детишки прям такие пуганые, сейчас такие мультики показывают, вот это точно жуть, а игрушки новомодные. просто кто-то хайпануть захотел, испугались они, ага ))))

  3


Musik

15:11:33 18-09-2025

ночью идёщь такой вполтрезвый мимо детской площадки, расслабился - чик, и инфаркт микарда!

  5


ДМВ

16:11:39 18-09-2025

Зато правообладатель при всем желании точно не сможет ничего предъявить, не сможет доказать, что это персонажи его мультика.

  11


Гость

16:37:13 18-09-2025

Да, Машка как будто лет 10-ть на "панеле" отпахала, медведь "зомби".)))))))))))

  12


Musik

21:45:49 18-09-2025

Ульяновск порождает чудовищ...

  1

