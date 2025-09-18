Люди надеются, что скоро эти фигуры уберут

18 сентября 2025, 13:15, ИА Амител

Пугающую скульптуру "Маша и Медведь" установили возле детской площадки / Фото: "Лентач"

В Ульяновской области в селе Вальдиватское около детской площадки поставили скульптуру "Маша и Медведь", от которой жители сразу захотели избавиться, сообщает Telegram-канал "Лентач".

«Необычный памятник многих напугал. Люди надеются, что его скоро уберут», – отмечает канал со ссылкой на соцсети.

