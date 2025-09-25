Движение на участке улицы Кулагина в Барнауле ограничат на два дня

На время работ будут изменены маршруты автобусов № 2, 70р, 65, 75, 76

25 сентября 2025, 21:30, ИА Амител

Дорожный знак "Проезд запрещен" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле с 26 по 28 сентября будет временно прекращено движение транспорта на участке улицы Кулагина. Ограничения связаны с работами по восстановлению дорожного покрытия и благоустройству, которые проведет компания "СоюзДонСтрой", сообщает мэрия города.

График ограничений:

с 20:00 26 сентября до 08:00 27 сентября;

с 20:00 27 сентября до 08:00 28 сентября.

Перекрытие затронет участок от дома № 22 до дома № 26 по ул. Кулагина. На время работ будут изменены маршруты автобусов № 2, 70р, 65, 75, 76.

Схема объезда:

в сторону микрорайона Восточный: пр. Калинина – ул. Ткацкая – ул. Рубцовская – ул. Маяковского – ул. Кулагина;

обратное направление: ул. Кулагина – ул. Маяковского – ул. Рубцовская – ул. Ткацкая – пр. Калинина.

Водителей просят заранее планировать маршруты и соблюдать правила дорожного движения в зоне проведения работ.