Движение на участке улицы Кулагина в Барнауле ограничат на два дня
На время работ будут изменены маршруты автобусов № 2, 70р, 65, 75, 76
25 сентября 2025, 21:30, ИА Амител
В Барнауле с 26 по 28 сентября будет временно прекращено движение транспорта на участке улицы Кулагина. Ограничения связаны с работами по восстановлению дорожного покрытия и благоустройству, которые проведет компания "СоюзДонСтрой", сообщает мэрия города.
График ограничений:
-
с 20:00 26 сентября до 08:00 27 сентября;
-
с 20:00 27 сентября до 08:00 28 сентября.
Перекрытие затронет участок от дома № 22 до дома № 26 по ул. Кулагина. На время работ будут изменены маршруты автобусов № 2, 70р, 65, 75, 76.
Схема объезда:
-
в сторону микрорайона Восточный: пр. Калинина – ул. Ткацкая – ул. Рубцовская – ул. Маяковского – ул. Кулагина;
-
обратное направление: ул. Кулагина – ул. Маяковского – ул. Рубцовская – ул. Ткацкая – пр. Калинина.
Водителей просят заранее планировать маршруты и соблюдать правила дорожного движения в зоне проведения работ.
