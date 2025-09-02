Движение по Лесному тракту в Барнауле частично ограничат 3 сентября
Возле дороги будут убирать сухостойные и аварийные деревья
02 сентября 2025, 19:15, ИА Амител
Дороги / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru
Движение по барнаульскому Лесному тракту частично ограничат 3 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
С 10:00 до 14:00 по участку тракта от поселка Южного до остановки "Завод Ротор" будут проводить рубку и уборку сухостойных и аварийных деревьев. Из-за этого движение будет частично ограничено.
Работы проводит краевое автономное учреждение "Алтайлес" в рамках государственного задания. Водителям приносят извинения за возможные неудобства. По мере возможности работы закончат раньше назначенного времени.
мне как раз нужны доски для веранды!! где конкретно можно забрать?