Движение по Лесному тракту в Барнауле частично ограничат 3 сентября

Возле дороги будут убирать сухостойные и аварийные деревья

02 сентября 2025, 19:15, ИА Амител

Дороги / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Движение по барнаульскому Лесному тракту частично ограничат 3 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С 10:00 до 14:00 по участку тракта от поселка Южного до остановки "Завод Ротор" будут проводить рубку и уборку сухостойных и аварийных деревьев. Из-за этого движение будет частично ограничено.

Работы проводит краевое автономное учреждение "Алтайлес" в рамках государственного задания. Водителям приносят извинения за возможные неудобства. По мере возможности работы закончат раньше назначенного времени.