НОВОСТИПроисшествия

Двое взрослых и четверо детей заблудились при спуске с горы в Алтайском крае

Спасатели смогли им помочь, не взирая на сильные дожди

03 августа 2025, 13:53, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Шестерых человек, в том числе четверых детей, спасли с горы Бабырган в Советском районе Алтайского края. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России, группа туристов заблудилась при спуске. 

Сообщение о происшествии поступило около 9 вечера. Группа спасателей, полицейских, работников районной администрации и волонтеров выдвинулись на место. 

"Поиски осложнялись сильным дождём. С потерявшимися постоянно поддерживалась связь и уже через час поисковых работ, при помощи геолокации мобильного телефона, удалось определить место нахождения компании, а затем и доставить их до дома в село Платово, расположенное в 14 километрах от горы. Медицинская помощь не потребовалась", — заявили в ГУ МЧС. 

Ведомство напомнило, что при походе следует тщательно выбирать маршрут, выбирать удобную и яркую одежду, брать аптечку, избегать переутомления и следить за прогнозом погоды 

Алтайский край Происшествия

Комментарии 7

Avatar Picture
Кхм...

16:13:13 03-08-2025

"Туристки" хреновы. Из снаряжения - ридикюль с кошельком и таблетками. 🤦

Могли сами уфигачиться и детей угробить.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:17:49 10-08-2025

Кхм... (16:13:13 03-08-2025) "Туристки" хреновы. Из снаряжения - ридикюль с кошельком и ... И не поспоришь.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:59:15 03-08-2025

Первый раз слышу, чтобы на Бабыргане заблудились, а они ещё и местные! Не учитель географии их повёл без глобуса?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:00:59 03-08-2025

ну это тетки решили дитачек свозить на природу. Вот результат. Паника "грамотность" разум

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:04:40 04-08-2025

Причина трагедии - блондинка на фото.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:21:12 10-08-2025

Гость (09:04:40 04-08-2025) Причина трагедии - блондинка на фото.... Не факт, по глазам вижу бабка в теме)) На Бабыргане заблудить, я не знаю как, трезвый точно не смогу)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:01:21 04-08-2025

по поверьям на Бабырган ходить не нужно. вот вам и результат

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров