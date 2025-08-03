Двое взрослых и четверо детей заблудились при спуске с горы в Алтайском крае

Спасатели смогли им помочь, не взирая на сильные дожди

03 августа 2025, 13:53, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Шестерых человек, в том числе четверых детей, спасли с горы Бабырган в Советском районе Алтайского края. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России, группа туристов заблудилась при спуске.

Сообщение о происшествии поступило около 9 вечера. Группа спасателей, полицейских, работников районной администрации и волонтеров выдвинулись на место.

"Поиски осложнялись сильным дождём. С потерявшимися постоянно поддерживалась связь и уже через час поисковых работ, при помощи геолокации мобильного телефона, удалось определить место нахождения компании, а затем и доставить их до дома в село Платово, расположенное в 14 километрах от горы. Медицинская помощь не потребовалась", — заявили в ГУ МЧС.

Ведомство напомнило, что при походе следует тщательно выбирать маршрут, выбирать удобную и яркую одежду, брать аптечку, избегать переутомления и следить за прогнозом погоды