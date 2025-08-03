Двое взрослых и четверо детей заблудились при спуске с горы в Алтайском крае
Спасатели смогли им помочь, не взирая на сильные дожди
03 августа 2025, 13:53, ИА Амител
Шестерых человек, в том числе четверых детей, спасли с горы Бабырган в Советском районе Алтайского края. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России, группа туристов заблудилась при спуске.
Сообщение о происшествии поступило около 9 вечера. Группа спасателей, полицейских, работников районной администрации и волонтеров выдвинулись на место.
"Поиски осложнялись сильным дождём. С потерявшимися постоянно поддерживалась связь и уже через час поисковых работ, при помощи геолокации мобильного телефона, удалось определить место нахождения компании, а затем и доставить их до дома в село Платово, расположенное в 14 километрах от горы. Медицинская помощь не потребовалась", — заявили в ГУ МЧС.
Ведомство напомнило, что при походе следует тщательно выбирать маршрут, выбирать удобную и яркую одежду, брать аптечку, избегать переутомления и следить за прогнозом погоды
16:13:13 03-08-2025
"Туристки" хреновы. Из снаряжения - ридикюль с кошельком и таблетками. 🤦
Могли сами уфигачиться и детей угробить.
20:17:49 10-08-2025
Кхм... (16:13:13 03-08-2025) "Туристки" хреновы. Из снаряжения - ридикюль с кошельком и ... И не поспоришь.
17:59:15 03-08-2025
Первый раз слышу, чтобы на Бабыргане заблудились, а они ещё и местные! Не учитель географии их повёл без глобуса?
20:00:59 03-08-2025
ну это тетки решили дитачек свозить на природу. Вот результат. Паника "грамотность" разум
09:04:40 04-08-2025
Причина трагедии - блондинка на фото.
20:21:12 10-08-2025
Гость (09:04:40 04-08-2025) Причина трагедии - блондинка на фото.... Не факт, по глазам вижу бабка в теме)) На Бабыргане заблудить, я не знаю как, трезвый точно не смогу)
11:01:21 04-08-2025
по поверьям на Бабырган ходить не нужно. вот вам и результат