Двоеженец из Уфы, погибший на СВО, может оставить без выплат вторую супругу с ребенком

Первая жена тоже подала заявление на получение выплат

19 сентября 2025, 17:45, ИА Амител

Вдова бойца СВО с ребенком на руках остается без выплат / Фото: Baza

В Уфе вдова бойца СВО оказалась в тяжелой юридической и жизненной ситуации. После гибели мужа, добровольца Спартака, она оформила документы на выплаты для себя и ребенка. Но в процессе проверки выяснилось, что мужчина юридически так и не был разведен со своей первой супругой. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Алина, которая прожила со Спартаком девять лет и родила ему ребенка, узнала об этом уже после трагедии. Как сообщили в военкомате, по их запросу Минюст указал, что развод с первой женой, Региной, в свое время оформлен не был. При этом сам мужчина после разрыва с Региной успел вступить во второй брак, затем получил свидетельство о разводе, а позже женился на Алине. Именно этот документ и стал основанием для нового брака, но ошибка в реестрах поставила его под сомнение.

Регина, узнав о ситуации, предоставила свидетельство о браке и также подала заявление на получение выплат. В результате возник юридический спор, кто из женщин будет считаться законной супругой.

Алина пыталась найти помощь у специалистов, но столкнулась с мошенниками.

«Вначале красиво говорили, а потом подсунули договор на консультационные услуги, забрали деньги наличными, даже чека не дали! Потом перестали отвечать на звонки, заблокировали меня. Как будто загипнотизировали, а потом просто бросили, обокрали в горе!» – рассказала Алина "Базе".

Теперь женщина опасается, что ее брак с мужем признают недействительным, а выплаты за погибшего бойца и пособие на ребенка достанутся первой супруге. Ситуация усугубляется тем, что формально документы подтверждают права обеих женщин, и решить вопрос сможет только суд.

