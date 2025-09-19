Двоеженец из Уфы, погибший на СВО, может оставить без выплат вторую супругу с ребенком
Первая жена тоже подала заявление на получение выплат
19 сентября 2025, 17:45, ИА Амител
В Уфе вдова бойца СВО оказалась в тяжелой юридической и жизненной ситуации. После гибели мужа, добровольца Спартака, она оформила документы на выплаты для себя и ребенка. Но в процессе проверки выяснилось, что мужчина юридически так и не был разведен со своей первой супругой. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Алина, которая прожила со Спартаком девять лет и родила ему ребенка, узнала об этом уже после трагедии. Как сообщили в военкомате, по их запросу Минюст указал, что развод с первой женой, Региной, в свое время оформлен не был. При этом сам мужчина после разрыва с Региной успел вступить во второй брак, затем получил свидетельство о разводе, а позже женился на Алине. Именно этот документ и стал основанием для нового брака, но ошибка в реестрах поставила его под сомнение.
Регина, узнав о ситуации, предоставила свидетельство о браке и также подала заявление на получение выплат. В результате возник юридический спор, кто из женщин будет считаться законной супругой.
Алина пыталась найти помощь у специалистов, но столкнулась с мошенниками.
«Вначале красиво говорили, а потом подсунули договор на консультационные услуги, забрали деньги наличными, даже чека не дали! Потом перестали отвечать на звонки, заблокировали меня. Как будто загипнотизировали, а потом просто бросили, обокрали в горе!» – рассказала Алина "Базе".
Теперь женщина опасается, что ее брак с мужем признают недействительным, а выплаты за погибшего бойца и пособие на ребенка достанутся первой супруге. Ситуация усугубляется тем, что формально документы подтверждают права обеих женщин, и решить вопрос сможет только суд.
Ранее сообщалось, что жена погибшего бойца СВО покончила с собой, после того как сын захлебнулся в ванне в Туле.
20:32:46 19-09-2025
Не первый и не последний. После гибели недостойная расфасовка.
23:53:37 19-09-2025
женщины, вы о чем думаете, рожая вне брака и от женатых??!! любите, да? так и будьте последовательны в своей любви и "разумности", не выпрашивайте денег у законных супруги и ребенка!!
09:00:27 20-09-2025
Так на бумаге они женаты были.
10:51:36 20-09-2025
Поделить, и всё. Ну раз госсистема просохатила двоежёнство.