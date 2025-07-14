Они смогут претендовать на те же выплаты, которые предусмотрены для официальных супругов

14 июля 2025, 10:15, ИА Амител

Армия, строевая подготовка / Фото: amic.ru

15 июля Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, распространяющий меры государственной поддержки на гражданских жен погибших участников СВО. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Как отмечает издание, документ из-за острых разногласий завис в Думе на полтора года. Однако сейчас достигнут компромисс: гражданский брак погибших военных не признают законным, но их вдовы получат наследство и все льготы, которые предусмотрены для официальных супругов.

Согласно внесенной инициативе, суды смогут подтвердить брак, если фактические муж и жена прожили вместе не менее трех лет. При наличии общего ребенка этот срок сокращается до года.

В феврале 2024 года законопроект рекомендовали к принятию. Однако против высказалась церковь: глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи священник Федор Лукьянов заявил, что принятие закона будет "чудовищным ударом" по российскому институту брака.

Нашлись противники и в Госдуме. Противники проекта не хотели, чтобы браком называли неофициальные отношения.

"Договорились, что это не будет называться браком. Соответственно, во время этих отношений не будет возникать совместная собственность. В то же время гражданские жены в случае, если фактические брачные отношения будут признаны судом, получат все те же льготы и выплаты, что и официальные супруги, а также возможность выступать в качестве наследника первой очереди. Кроме того, они смогут представлять интересы общих детей", – рассказал депутат нижней палаты парламента Павел Крашенинников.

При этом он подчеркнул, что речь идет только о семьях погибших участников СВО, а не о легализации всех неформальных отношений.