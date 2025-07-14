Гражданских жен бойцов, погибших на СВО, могут признать законными получателями наследства
Они смогут претендовать на те же выплаты, которые предусмотрены для официальных супругов
14 июля 2025, 10:15, ИА Амител
15 июля Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, распространяющий меры государственной поддержки на гражданских жен погибших участников СВО. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Как отмечает издание, документ из-за острых разногласий завис в Думе на полтора года. Однако сейчас достигнут компромисс: гражданский брак погибших военных не признают законным, но их вдовы получат наследство и все льготы, которые предусмотрены для официальных супругов.
Согласно внесенной инициативе, суды смогут подтвердить брак, если фактические муж и жена прожили вместе не менее трех лет. При наличии общего ребенка этот срок сокращается до года.
В феврале 2024 года законопроект рекомендовали к принятию. Однако против высказалась церковь: глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи священник Федор Лукьянов заявил, что принятие закона будет "чудовищным ударом" по российскому институту брака.
Нашлись противники и в Госдуме. Противники проекта не хотели, чтобы браком называли неофициальные отношения.
"Договорились, что это не будет называться браком. Соответственно, во время этих отношений не будет возникать совместная собственность. В то же время гражданские жены в случае, если фактические брачные отношения будут признаны судом, получат все те же льготы и выплаты, что и официальные супруги, а также возможность выступать в качестве наследника первой очереди. Кроме того, они смогут представлять интересы общих детей", – рассказал депутат нижней палаты парламента Павел Крашенинников.
При этом он подчеркнул, что речь идет только о семьях погибших участников СВО, а не о легализации всех неформальных отношений.
10:37:47 14-07-2025
Это называется сожительство, а не брак.
10:37:48 14-07-2025
дурдом конечно, а как же традиционные ценности? что мешает заключить брак? не понимаю....
10:42:48 14-07-2025
Гость (10:37:48 14-07-2025) дурдом конечно, а как же традиционные ценности? что мешает з... А что Вы знаете о т.н. "традиционных ценностях"? А почитайте на досуге Ветхий Завет, будете очень удивлены...
11:24:20 14-07-2025
Гость (10:42:48 14-07-2025) А что Вы знаете о т.н. "традиционных ценностях"? А почитайте... Досуг разный бывает.
12:18:36 14-07-2025
Гость (10:37:48 14-07-2025) дурдом конечно, а как же традиционные ценности? что мешает з... Времени не нашлось?
10:40:32 14-07-2025
Для начала надо избавиться от термина "гражданская жена", потому как это пережиток царизма.
Если помните, тогда браки заключались в церкви, а факт сожительства не поощрялся и назывался "гражданский брак".
Сейчас браки заключаются органами местного самоуправления, и не все сопровождаются венчанием в церкви. Так что все браки сейчас гражданские. Но некоторые граждане вообще никак не решистрируют отношения, при этом живут припеваючи. Поэтому, стоит ввести понятие "фактический брак" или что-то в этом роде.
10:51:22 14-07-2025
А чем такие неформальные ячейки общества с участником операции отличаются от аналогичных без участника операции? Закон должен быть един для всех. К тому же непонятно, если сожительниц было несколько, часть из них с детьми - в каких пропорциях делить? Вот к примеру у Евдокимова была негритянка - как делили?
11:04:31 14-07-2025
Этим женам вообще ничего не надо отдавать, отдайте лучше родителям
11:06:02 14-07-2025
вангую, что если примут, то грядет лютый срач между сожительницами и реальными родственниками, которым придется пилить гробовые и деньги с карты.
учитывая,как у бабенок в последние годы завернуло шифер от денег - холивар будет еще тот.
11:27:08 14-07-2025
Госдура она и есть госдура.
11:30:18 14-07-2025
Думаю это исключение сделают если реально не успели расписаться, помешала например война.
12:03:31 14-07-2025
Гость (11:30:18 14-07-2025) Думаю это исключение сделают если реально не успели расписат... распишись и воюй, кто мешает?
11:38:45 14-07-2025
Хорошее "браком" не назовут. Приятнее звучит - "Семейный союз"
12:05:24 14-07-2025
гость (11:38:45 14-07-2025) Хорошее "браком" не назовут. Приятнее звучит - "Семейный сою... На ликёрке работают виноделы, а в заксе - бракоделы.
И не муж и жена, а "союзники".
Был ещё правда Советский Союз, но тот очень плохо кончил.
12:20:02 14-07-2025
Гость (12:05:24 14-07-2025) На ликёрке работают виноделы, а в заксе - бракоделы.И не... заГс - ЗАпись Гражданского Состояния
14:43:26 14-07-2025
Гость (12:20:02 14-07-2025) заГс - ЗАпись Гражданского Состояния... ЗАГС - запись актов гражданского состояния. Давно был в ЗАГСе?
07:52:00 16-07-2025
Гость (14:43:26 14-07-2025) ЗАГС - запись актов гражданского состояния. Давно был в ЗАГС... Ровно 41,5 год назад.
12:28:14 14-07-2025
Гость (12:05:24 14-07-2025) На ликёрке работают виноделы, а в заксе - бракоделы.И не... А что, при семейном союзе отменяется название "жена" и "муж"? Сам обряд меняет название. В заКсе может и бракоделы сидят, а вот в заГсе трудятся сотрудники Отдела Записей Актов Гражданского Состояния.
12:33:58 14-07-2025
Всегда был такой закон и в советское время, надо было найти свидетелей что проживали вместе.
13:31:06 14-07-2025
Церковный брак - брак заключенный в церкви. Гражданский брак - брак заключенный в ЗАГсе.
Совместное проживание или встречи на стороне это не гражданский брак. Это блуд и сожительство. Всегда так было и будет.
06:18:26 15-07-2025
Какие гражданские жены?!А родителях и детях в первую очередь надо думать. Ошалели совсем уже!Давайте тогда всем родственникам и знакомым сво.Этот закон именно так и выглядит!