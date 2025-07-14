НОВОСТИОбщество

Гражданских жен бойцов, погибших на СВО, могут признать законными получателями наследства

Они смогут претендовать на те же выплаты, которые предусмотрены для официальных супругов

14 июля 2025, 10:15, ИА Амител

Армия, строевая подготовка / Фото: amic.ru
Армия, строевая подготовка / Фото: amic.ru

15 июля Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, распространяющий меры государственной поддержки на гражданских жен погибших участников СВО. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Как отмечает издание, документ из-за острых разногласий завис в Думе на полтора года. Однако сейчас достигнут компромисс: гражданский брак погибших военных не признают законным, но их вдовы получат наследство и все льготы, которые предусмотрены для официальных супругов.

Согласно внесенной инициативе, суды смогут подтвердить брак, если фактические муж и жена прожили вместе не менее трех лет. При наличии общего ребенка этот срок сокращается до года.

В феврале 2024 года законопроект рекомендовали к принятию. Однако против высказалась церковь: глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи священник Федор Лукьянов заявил, что принятие закона будет "чудовищным ударом" по российскому институту брака.

Нашлись противники и в Госдуме. Противники проекта не хотели, чтобы браком называли неофициальные отношения.

"Договорились, что это не будет называться браком. Соответственно, во время этих отношений не будет возникать совместная собственность. В то же время гражданские жены в случае, если фактические брачные отношения будут признаны судом, получат все те же льготы и выплаты, что и официальные супруги, а также возможность выступать в качестве наследника первой очереди. Кроме того, они смогут представлять интересы общих детей", – рассказал депутат нижней палаты парламента Павел Крашенинников.

При этом он подчеркнул, что речь идет только о семьях погибших участников СВО, а не о легализации всех неформальных отношений.

Комментарии 21

Avatar Picture
Гость

10:37:47 14-07-2025

Это называется сожительство, а не брак.

  33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:37:48 14-07-2025

дурдом конечно, а как же традиционные ценности? что мешает заключить брак? не понимаю....

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:42:48 14-07-2025

Гость (10:37:48 14-07-2025) дурдом конечно, а как же традиционные ценности? что мешает з... А что Вы знаете о т.н. "традиционных ценностях"? А почитайте на досуге Ветхий Завет, будете очень удивлены...

  -23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Жора

11:24:20 14-07-2025

Гость (10:42:48 14-07-2025) А что Вы знаете о т.н. "традиционных ценностях"? А почитайте... Досуг разный бывает.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:18:36 14-07-2025

Гость (10:37:48 14-07-2025) дурдом конечно, а как же традиционные ценности? что мешает з... Времени не нашлось?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:40:32 14-07-2025

Для начала надо избавиться от термина "гражданская жена", потому как это пережиток царизма.
Если помните, тогда браки заключались в церкви, а факт сожительства не поощрялся и назывался "гражданский брак".
Сейчас браки заключаются органами местного самоуправления, и не все сопровождаются венчанием в церкви. Так что все браки сейчас гражданские. Но некоторые граждане вообще никак не решистрируют отношения, при этом живут припеваючи. Поэтому, стоит ввести понятие "фактический брак" или что-то в этом роде.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:51:22 14-07-2025

А чем такие неформальные ячейки общества с участником операции отличаются от аналогичных без участника операции? Закон должен быть един для всех. К тому же непонятно, если сожительниц было несколько, часть из них с детьми - в каких пропорциях делить? Вот к примеру у Евдокимова была негритянка - как делили?

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:04:31 14-07-2025

Этим женам вообще ничего не надо отдавать, отдайте лучше родителям

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:06:02 14-07-2025

вангую, что если примут, то грядет лютый срач между сожительницами и реальными родственниками, которым придется пилить гробовые и деньги с карты.
учитывая,как у бабенок в последние годы завернуло шифер от денег - холивар будет еще тот.

  29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Жора

11:27:08 14-07-2025

Госдура она и есть госдура.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:30:18 14-07-2025

Думаю это исключение сделают если реально не успели расписаться, помешала например война.

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:03:31 14-07-2025

Гость (11:30:18 14-07-2025) Думаю это исключение сделают если реально не успели расписат... распишись и воюй, кто мешает?

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:38:45 14-07-2025

Хорошее "браком" не назовут. Приятнее звучит - "Семейный союз"

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:05:24 14-07-2025

гость (11:38:45 14-07-2025) Хорошее "браком" не назовут. Приятнее звучит - "Семейный сою... На ликёрке работают виноделы, а в заксе - бракоделы.
И не муж и жена, а "союзники".
Был ещё правда Советский Союз, но тот очень плохо кончил.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:20:02 14-07-2025

Гость (12:05:24 14-07-2025) На ликёрке работают виноделы, а в заксе - бракоделы.И не... заГс - ЗАпись Гражданского Состояния

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:43:26 14-07-2025

Гость (12:20:02 14-07-2025) заГс - ЗАпись Гражданского Состояния... ЗАГС - запись актов гражданского состояния. Давно был в ЗАГСе?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:52:00 16-07-2025

Гость (14:43:26 14-07-2025) ЗАГС - запись актов гражданского состояния. Давно был в ЗАГС... Ровно 41,5 год назад.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:28:14 14-07-2025

Гость (12:05:24 14-07-2025) На ликёрке работают виноделы, а в заксе - бракоделы.И не... А что, при семейном союзе отменяется название "жена" и "муж"? Сам обряд меняет название. В заКсе может и бракоделы сидят, а вот в заГсе трудятся сотрудники Отдела Записей Актов Гражданского Состояния.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:33:58 14-07-2025

Всегда был такой закон и в советское время, надо было найти свидетелей что проживали вместе.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:31:06 14-07-2025

Церковный брак - брак заключенный в церкви. Гражданский брак - брак заключенный в ЗАГсе.
Совместное проживание или встречи на стороне это не гражданский брак. Это блуд и сожительство. Всегда так было и будет.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Татьяна

06:18:26 15-07-2025

Какие гражданские жены?!А родителях и детях в первую очередь надо думать. Ошалели совсем уже!Давайте тогда всем родственникам и знакомым сво.Этот закон именно так и выглядит!

  3 Нравится
Ответить
