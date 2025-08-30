Оставьте эти предметы дома

30 августа 2025, 08:45, ИА Амител

День города Барнаула / Фото: amic.ru

День города Барнаула торжественно отметят 30 августа, в субботу, на нескольких площадках. Основные мероприятия пройдут на площади Свободы, набережной Оби, а также в парке "Центральный" и на улице Мало-Тобольской. Для обеспечения безопасности жителей и гостей краевой столицы на праздничных площадках будут действовать охраняемые зоны, куда запрещено проносить и провозить ряд предметов. Полный перечень указан на официальном сайте мэрии. Рассказываем, какие предметы лучше оставить дома.

Что нельзя проносить на День города?

Всего в списке 26 позиций. Прежде всего, запрещены взрывчатые вещества, оружие любого вида, включая элементы военной формы, а также пиротехника. Запрещены сигнальные ракеты, петарды, файеры, газовые баллоны и даже материалы, которые могут использоваться для изготовления подобных изделий.

Также оставьте дома все виды жидкостей, в том числе алкогольные напитки, парфюмерию и жидкие средства личной гигиены, исключение составляют гигиенические и антисептические салфетки. С едой вас тоже не пропустят. Бутылки, банки, контейнеры с продуктами, майонез или кетчуп тоже вы не пронесете.

Отмечать День города также запрещено с животными. Нельзя будет пронести портативные зарядные устройства (пауэрбанки), сменные аккумуляторы и профессиональную фото- и видеотехнику – такие разрешены только аккредитованным журналистам. Также в список вошли электронные устройства для нагревания жидкости, включая вейпы.

Запрещены велосипеды, электросамокаты, гироскутеры. Исключение составляют лишь кресла-коляски для людей с ограниченной подвижностью. Под запретом и воздушные шары, змеи, а также беспилотники, независимо от их размеров и назначения.

Среди ограничений – запрет на корсеты и бронежилеты (если они не назначены врачом), на флаги и баннеры, кроме государственных и праздничных, а также на печатные материалы религиозного, политического или оскорбительного характера.

Также запрещены другие вещества и предметы, представляющие опасность и запрещенные к обороту на территории Российской Федерации.

Почему эти предметы запретили?

Как отмечают организаторы, особое внимание уделено безопасности. В список попали предметы, которые могут угрожать жизни и здоровью горожан, затруднять работу служб или создавать нештатные ситуации.

Как пройдет День города?

Основные торжества намечены именно на 30 августа. На площади Сахарова пройдет плац-концерт IV Сибирского фестиваля духовых оркестров "Звуки праздничного марша". В этом году главный городской праздник отметят на площади Свободы. Там состоятся основные концерты с участием лучших местных коллективов, для этого установят большую сцену. Данная локация, по задумке организаторов, будет объединена в одно большое пространство вместе с набережной, Нагорным парком и улицей Мало-Тобольской. Завершится празднование Дня города концертом известного российского шансонье, уроженца Алтайского края Евгения Росса.

Подробнее о программе читайте в нашем материале.