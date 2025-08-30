Еда, вода и бронежилеты. Что нельзя с собой пронести на День города в Барнауле
Оставьте эти предметы дома
30 августа 2025, 08:45, ИА Амител
День города Барнаула торжественно отметят 30 августа, в субботу, на нескольких площадках. Основные мероприятия пройдут на площади Свободы, набережной Оби, а также в парке "Центральный" и на улице Мало-Тобольской. Для обеспечения безопасности жителей и гостей краевой столицы на праздничных площадках будут действовать охраняемые зоны, куда запрещено проносить и провозить ряд предметов. Полный перечень указан на официальном сайте мэрии. Рассказываем, какие предметы лучше оставить дома.
Что нельзя проносить на День города?
Всего в списке 26 позиций. Прежде всего, запрещены взрывчатые вещества, оружие любого вида, включая элементы военной формы, а также пиротехника. Запрещены сигнальные ракеты, петарды, файеры, газовые баллоны и даже материалы, которые могут использоваться для изготовления подобных изделий.
Также оставьте дома все виды жидкостей, в том числе алкогольные напитки, парфюмерию и жидкие средства личной гигиены, исключение составляют гигиенические и антисептические салфетки. С едой вас тоже не пропустят. Бутылки, банки, контейнеры с продуктами, майонез или кетчуп тоже вы не пронесете.
Отмечать День города также запрещено с животными. Нельзя будет пронести портативные зарядные устройства (пауэрбанки), сменные аккумуляторы и профессиональную фото- и видеотехнику – такие разрешены только аккредитованным журналистам. Также в список вошли электронные устройства для нагревания жидкости, включая вейпы.
Запрещены велосипеды, электросамокаты, гироскутеры. Исключение составляют лишь кресла-коляски для людей с ограниченной подвижностью. Под запретом и воздушные шары, змеи, а также беспилотники, независимо от их размеров и назначения.
Среди ограничений – запрет на корсеты и бронежилеты (если они не назначены врачом), на флаги и баннеры, кроме государственных и праздничных, а также на печатные материалы религиозного, политического или оскорбительного характера.
Также запрещены другие вещества и предметы, представляющие опасность и запрещенные к обороту на территории Российской Федерации.
Почему эти предметы запретили?
Как отмечают организаторы, особое внимание уделено безопасности. В список попали предметы, которые могут угрожать жизни и здоровью горожан, затруднять работу служб или создавать нештатные ситуации.
Как пройдет День города?
Основные торжества намечены именно на 30 августа. На площади Сахарова пройдет плац-концерт IV Сибирского фестиваля духовых оркестров "Звуки праздничного марша". В этом году главный городской праздник отметят на площади Свободы. Там состоятся основные концерты с участием лучших местных коллективов, для этого установят большую сцену. Данная локация, по задумке организаторов, будет объединена в одно большое пространство вместе с набережной, Нагорным парком и улицей Мало-Тобольской. Завершится празднование Дня города концертом известного российского шансонье, уроженца Алтайского края Евгения Росса.
09:08:23 29-08-2025
Ну и нафиг, возьму еду, воду и махну куда нибудь на берег
10:23:53 29-08-2025
А как они это обеспечат ? Тотальный досмотр всех будет ? Это нереально
11:46:52 29-08-2025
Гость (10:23:53 29-08-2025) А как они это обеспечат ? Тотальный досмотр всех будет ? Это... По улице ходи и носи с собой сколько влезет, но при входе в общественные пространства - площадки праздника будет досмотр через рамку и личный осмотр сотрудниками МВД. Вы на городских праздниках давно были? Это уже давнишняя практика.
19:20:49 29-08-2025
Гость (10:23:53 29-08-2025) А как они это обеспечат ? Тотальный досмотр всех будет ? Это... вот мне тоже интересно, как?
11:11:10 29-08-2025
Я без бронежилета из дома не выхожу. Совсем обнаглели.
12:06:18 29-08-2025
Гость (11:11:10 29-08-2025) Я без бронежилета из дома не выхожу. Совсем обнаглели.... Я всегда с собой ношу воду и перекус. Не вижу необходимости менять свои привычки. Пусть этот город празднует свою днюху без меня.
19:22:56 29-08-2025
Конюх Фёдоров (12:06:18 29-08-2025) Я всегда с собой ношу воду и перекус. Не вижу необходимости ... я тоже без воды никуда. А если планирую надолго, то и еду беру.
11:43:40 30-08-2025
Гость (11:11:10 29-08-2025) Я без бронежилета из дома не выхожу. Совсем обнаглели.... с языка сняли. Думала, пойти. Но раз броник нельзя, собаку дома мыть буду пока вода на Балтийской есть
11:36:23 29-08-2025
На 9 Мая всё было также. Вход через металлодетектор, воду оставляли или выбрасывали. Всех сотрудников с разных отделов погнали. Собр в легковых машинах сидел без масок.
17:50:46 29-08-2025
Гость (11:36:23 29-08-2025) На 9 Мая всё было также. Вход через металлодетектор, воду ос... Зачем нужны такие праздники вообще ? Чтобы администрация красиво понтанулась опять ? Деньги можно и на более полезные дела пустить
09:30:25 30-08-2025
Люди воду проносить нельзя, зато мы вам продадим бутылочку кока колы за 300₽🤣
10:11:06 30-08-2025
Я так понимаю воду просто будут продавать с ларьков по 500р бутылочка 0,5 л. И чебуреки из непонятного содержимого.
12:07:05 30-08-2025
Иванна (10:11:06 30-08-2025) Я так понимаю воду просто будут продавать с ларьков по 500р ... главное, что карман для этих 500 руб за бутылочку правильный
13:05:19 30-08-2025
Чуть не вышел из дома в бронежелете. Спасибо, что предупредили. Снял его и оставил в прихожей.