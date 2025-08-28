Запреты связаны с безопасностью граждан

28 августа 2025, 12:13, ИА Амител

День города в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле продолжается подготовка к празднованию Дня города. В этом году краевая столица отметит 295-летие со дня основания, и торжество обещает быть масштабным. Для обеспечения безопасности жителей и гостей города на праздничных площадках будут действовать охраняемые зоны, куда запрещено проносить и провозить ряд предметов. Полный перечень указан на официальном сайте администрации города.

Как отмечают организаторы, особое внимание уделено безопасности. В список попали предметы, которые могут угрожать жизни и здоровью горожан, затруднять работу служб или создавать нештатные ситуации.

Среди них – взрывчатые вещества, оружие любого вида, включая элементы военной формы, а также пиротехника. Запрещены сигнальные ракеты, петарды, файеры, газовые баллоны и даже материалы, которые могут использоваться для изготовления подобных изделий.

Также нельзя проносить устройства для распыления веществ, аэрозольные баллончики (за исключением карманных зажигалок), токсичные химикаты, бытовую химию и источники радиации. Под запрет попадают и предметы, которые могут мешать установлению личности: маскировочные костюмы и любые аксессуары, закрывающие лицо.

Также в охраняемые зоны не допустят с напитками и едой: бутылки, банки, контейнеры с продуктами, майонез или кетчуп оказаться на празднике не смогут. То же касается любых жидкостей, включая парфюмерию или алкоголь. Исключение составляют лишь влажные и антисептические салфетки.

Жителям стоит учитывать, что запрещены и привычные в быту гаджеты. Нельзя будет пронести портативные зарядные устройства (пауэрбанки) и сменные аккумуляторы. Профессиональная фото- и видеотехника разрешена только аккредитованным журналистам. Также в список вошли электронные устройства для нагревания жидкости, включая вейпы.

День города Барнаула – 2024 / Фото: amic.ru

Не получится взять с собой и средства индивидуальной мобильности – велосипеды, электросамокаты, гироскутеры. Исключение составляют лишь кресла-коляски для людей с ограниченной подвижностью. Под запретом воздушные шары, змеи, а также беспилотники, независимо от их размеров и назначения.

Среди ограничений – запрет на корсеты и бронежилеты (если они не назначены врачом), на флаги и баннеры, кроме государственных и праздничных, а также на печатные материалы религиозного, политического или оскорбительного характера. Нельзя будет пронести и животных.

Организаторы подчеркивают: многие меры могут показаться избыточными, однако они направлены на то, чтобы праздник прошел спокойно и безопасно. Поэтому горожанам советуют заранее ознакомиться с перечнем, чтобы не пришлось оставлять личные вещи на входе.