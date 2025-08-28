В День города Барнаула установлены ограничения на пронос личных вещей. Список
Запреты связаны с безопасностью граждан
28 августа 2025, 12:13, ИА Амител
В Барнауле продолжается подготовка к празднованию Дня города. В этом году краевая столица отметит 295-летие со дня основания, и торжество обещает быть масштабным. Для обеспечения безопасности жителей и гостей города на праздничных площадках будут действовать охраняемые зоны, куда запрещено проносить и провозить ряд предметов. Полный перечень указан на официальном сайте администрации города.
Как отмечают организаторы, особое внимание уделено безопасности. В список попали предметы, которые могут угрожать жизни и здоровью горожан, затруднять работу служб или создавать нештатные ситуации.
Среди них – взрывчатые вещества, оружие любого вида, включая элементы военной формы, а также пиротехника. Запрещены сигнальные ракеты, петарды, файеры, газовые баллоны и даже материалы, которые могут использоваться для изготовления подобных изделий.
Также нельзя проносить устройства для распыления веществ, аэрозольные баллончики (за исключением карманных зажигалок), токсичные химикаты, бытовую химию и источники радиации. Под запрет попадают и предметы, которые могут мешать установлению личности: маскировочные костюмы и любые аксессуары, закрывающие лицо.
Также в охраняемые зоны не допустят с напитками и едой: бутылки, банки, контейнеры с продуктами, майонез или кетчуп оказаться на празднике не смогут. То же касается любых жидкостей, включая парфюмерию или алкоголь. Исключение составляют лишь влажные и антисептические салфетки.
Жителям стоит учитывать, что запрещены и привычные в быту гаджеты. Нельзя будет пронести портативные зарядные устройства (пауэрбанки) и сменные аккумуляторы. Профессиональная фото- и видеотехника разрешена только аккредитованным журналистам. Также в список вошли электронные устройства для нагревания жидкости, включая вейпы.
Не получится взять с собой и средства индивидуальной мобильности – велосипеды, электросамокаты, гироскутеры. Исключение составляют лишь кресла-коляски для людей с ограниченной подвижностью. Под запретом воздушные шары, змеи, а также беспилотники, независимо от их размеров и назначения.
Среди ограничений – запрет на корсеты и бронежилеты (если они не назначены врачом), на флаги и баннеры, кроме государственных и праздничных, а также на печатные материалы религиозного, политического или оскорбительного характера. Нельзя будет пронести и животных.
Организаторы подчеркивают: многие меры могут показаться избыточными, однако они направлены на то, чтобы праздник прошел спокойно и безопасно. Поэтому горожанам советуют заранее ознакомиться с перечнем, чтобы не пришлось оставлять личные вещи на входе.
13:01:44 28-08-2025
То есть, даже воду в бутылке нельзя? А шарики то воздушные чем не угодили? Останемся, пожалуй, дома
13:13:53 28-08-2025
Теперь однозначно не пойду.
Поеду лучше картошку копать. Там и шарики не запретят и бутылочку с водичкой с собой взять можно.
13:14:03 28-08-2025
Поеду на дачу, там пиво можно носить.
13:43:07 28-08-2025
А медицинские маски относятся у аксессуарами закрывающие лицо или все таки это медицинское средство защиты?
16:19:28 28-08-2025
очень интересно, каким образом без воды и еды весь день находиться на празднике??? совсем куку?
17:16:31 28-08-2025
ну и ехайте сами на свой праздник. у меня на даче можно все, что у вас запрещено. сами отпразднуем. пааадумаешь. важные какие.
19:09:09 28-08-2025
А зачем туда вообще идти? Вменяемые и не пойдут. И судя по анонсам смотреть там нечего.
11:26:06 30-08-2025
Интересно, что они имеют ввиду запрещая профессиональную фото и видео технику? или это чисто на усмотрение полицейских? запрет на еду воду - это вообще перебор.