Leroy Merlin не собирается закрываться в России и планирует расширение
Представители компании отмечают возросший спрос и необходимость импортозамещения
11 марта 2022, 14:29, Илья Звягинцев
Сеть строительных супермаркетов Leroy Merlin не рассматривает возможность ухода с российского рынка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей компании.
Представители торговой сети отмечают, что в России наблюдается возросший спрос на товары, а также говорят о необходимости импортозамещения.
«После ухода некоторых компаний с рынка мы открыты к предложениям по увеличению поставок и расширению товарного ассортимента», — сказано в сообщении.
Заменить весь импортный товар на произведенный в России планируют в ближайшие три-четыре месяца.
Штрафовать подрядчиков за отсутствие поставок компания не планирует.
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