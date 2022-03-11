Leroy Merlin не собирается закрываться в России и планирует расширение

Сеть строительных супермаркетов Leroy Merlin не рассматривает возможность ухода с российского рынка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей компании.

Представители торговой сети отмечают, что в России наблюдается возросший спрос на товары, а также говорят о необходимости импортозамещения.

«После ухода некоторых компаний с рынка мы открыты к предложениям по увеличению поставок и расширению товарного ассортимента», — сказано в сообщении.

Заменить весь импортный товар на произведенный в России планируют в ближайшие три-четыре месяца.

Штрафовать подрядчиков за отсутствие поставок компания не планирует.