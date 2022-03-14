Алтайские эксперты рассказали, что произойдет, если Россию отключат от мирового интернета

Алтайские эксперты не исключают, что для России заблокируют доступ в глобальную сеть Интернет. Эта мера может стать очередной санкций Запада в ответ на военную спецоперацию РФ на Украине. Однако, по мнению специалистов IT-отрасли, жители России (и Алтайского края в том числе) вряд ли заметят какие-то изменения: наша страна готова к запуску собственной сети. Об этом заявил руководитель «НТЦ Галэкс» Владимир Графеев.

Свой, отечественный

Власти России действительно готовились к внедрению санкций: об этом говорит то, что в стране работает своя внутрибанковская система расчётов, и отключение страны от SWIFT прошло практически незаметно. Об этом Владимир Графеев заявил на круглом столе в ИД «Алтапресс», посвящённом развитию малого и среднего бизнеса в условиях санкций. То же самое проводилось и в IT-сфере.

Новости

Вопрос дня Что такое система SWIFT и заблокируют ли банковские карты россиян, если ее отключат

Более того, несколько дней назад наша страна на некоторое время отключалась от глобальной сети. Но для жителей это прошло незаметно.

«Я точно знаю, что на протяжении последних двух лет проводились учения, когда Россию отключали от внешнего интернета. Такие учения проводились 10 марта [2022 года]. Кто-нибудь заметил? Где-то, возможно, были замедления, но глобально ничего не изменилось, мы общались, получали письма, шли банковские транзакции. Можно сказать, что мы можем прожить без интернета», — отметил Владимир Графеев.

Альтернативное ПО

Более сложный вопрос, на его взгляд, это отключение в России Windows (это операционная система, сделанная корпорацией Microsoft). 4 марта 2022 года компания завила о приостановке продажи услуг и продуктов в России. И хотя в нашей стране существуют собственные программные обеспечения (ПО), их внедрение пока не происходит массово.

«В течение длительного времени государство говорило: переходите на российское программное обеспечение. На сегодняшний момент импортозамещение идёт. Есть проект, у нас в том числе, когда мы переводили часть органов госвласти на свободное российское ПО. Оно работает», — сообщил эксперт.

Он отметил, что, по заверениям самой Microsoft, россияне, работавшие на лицензированной Windows, и дальше смогут ею пользоваться. Однако им следует быть осторожными с обновлениями.

«Не нужно ставить изменения автоматически. Пусть они отработают месяц-два. Вот такая безопасность», — резюмировал Владимир Графеев.

Справка

«Галэкс» — один из крупнейших системных интеграторов России. Входит в 25 лучших региональных ИТ-компаний России по версии издания CRN. Компания работает по направлениям: системная интеграция; инженерная и ИТ-инфраструктура; системы безопасности; поставка оборудования и ПО; сервисное обслуживание.