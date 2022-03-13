Алтайские энергетики рискуют не выполнить инвестпрограммы из-за санкций

Энергетические компании Алтайского края могут столкнуться с проблемой выполнения инвестиционной программы из-за санкций западных стран. Об этом 11 марта на заседании рабочей группы по обеспечению экономической устойчивости сообщил министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка. По его словам, вся отрасль рискует оказаться под серьёзным ударом из-за зависимости от западного оборудования и падения доходов жителей края, которые не смогут вовремя платить за электроэнергию.

«Понятно, что инвестпрограммы будут выполняться не в полном объёме предприятиями энергетики. По суммам она будет выполнена, но из-за высокой стоимости материалов будет меньший объём работ. Кроме того, мы полагаем, что будут сокращаться платежи от населения, как это проходило в пандемийный период. Тогда предприятия не досчитались около 10-12% платежей. Это будет отражаться на закупке электроэнергии на внешнем энергетическом рынке. Здесь придётся прибегать к кредитным ресурсам, но по тем ставкам, которые есть сейчас, сделать это будет проблематично», — сказал Вячеслав Химочка.

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При этом, по словам министра, подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду в алтайских энергетических компаниях идёт в штатном режиме. Однако могут возникнуть трудности с закупкой цифрового оборудования, которое из-за санкций теперь запрещено поставлять на территорию России. В целом на предприятиях энергетики Алтайского края трудятся около 20 тысяч человек.

Что касается остальной промышленности Алтайского края, в которой занято около 74 тысяч человек, то все заводы также пока не испытывают проблем. Однако есть сложности из-за санкций: предприятия не могут купить импортные запчасти и оборудование.