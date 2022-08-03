«Алтайлес» потерял 40 млн рублей из-за санкций

Рубцовский комбинат «Алтайлеса» потерял 40 млн рублей из-за санкций. Об этом сообщает Mash Siberia.

Польская компания в марте отключила программное обеспечение, которым пользовались на предприятии. Оно шло в комплекте с оборудованием фирмы Comerc для производства пеллет из опилок.

В марте программное обеспечение перестало работать, а поставщик отказался его обслуживать, ссылаясь на санкции.

За несколько месяцев простоя предприятие потеряло десятки миллионов рублей, однако программисты из Санкт-Петербурга смогли наладить работу оборудования.