«Алтайлес» потерял 40 млн рублей из-за санкций
Польская компания отключила программное обеспечение, которым пользовались на предприятии
3 августа 2022, 10:54, Илья Звягинцев
Рубцовский комбинат «Алтайлеса» потерял 40 млн рублей из-за санкций. Об этом сообщает Mash Siberia.
Польская компания в марте отключила программное обеспечение, которым пользовались на предприятии. Оно шло в комплекте с оборудованием фирмы Comerc для производства пеллет из опилок.
В марте программное обеспечение перестало работать, а поставщик отказался его обслуживать, ссылаясь на санкции.
За несколько месяцев простоя предприятие потеряло десятки миллионов рублей, однако программисты из Санкт-Петербурга смогли наладить работу оборудования.
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