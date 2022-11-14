Алтайский край улучшил инвестпривлекательность в 2022 году. Какие проекты помогли подняться выше?

В текущем году, несмотря на введённые в отношении РФ санкции и неблагоприятные внешнеэкономические факторы, в Алтайском крае сохраняется положительная динамика инвестиций. Так, по предварительной оценке за январь-сентябрь 2022 года объём инвестиций в основной капитал в регионе составил около 84 млрд рублей. За аналогичный период прошлого года этот показатель был равен 71,9 млрд. Какие проекты помогли региону улучшить свои инвестпоказатели — в материале amic.ru.

Новые соглашения и старые наработки

Инвестактивность в крае выросла из-за нескольких факторов. В их числе — расширение региональной системы поддержки бизнеса, финансирование проектов в рамках деятельности Фонда развития Алтайского края, предоставление льгот для инвесторов, а также реализация масштабных инвестпроектов.

Ещё в июне 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме были подписаны соглашения о реализации в Алтайском крае инвестпроектов на сумму более 20 млрд рублей. На Восточном экономическом форуме в сентябре регион пополнил инвестпортфель ещё на 6 млрд рублей.

Так, из соглашений, достигнутых во Владивостоке, отметим строительство компанией «Новый Сухопутный Зерновой Коридор» линейного элеватора в Бийске стоимостью около 5 млрд рублей. Он будет рассчитан на хранение 200 тысяч тонн зерна, с ежегодным оборотом продукции в 500 тысяч тонн. В августе правительство края предоставило инвестору в аренду земельный участок под строительство площадью 61,6 га. Сейчас идёт проектирование объекта.

Кроме того, в Алтайском крае за счёт средств инфраструктурных бюджетных кредитов до 2024 года будут профинансированы 25 мероприятий по созданию ключевых объектов транспортной и инженерной инфраструктуры на 12,3 млрд рублей. По подсчётам экономистов, реализация позволит привлечь более 38,3 млрд рублей внебюджетных инвестиций, а общий объём инвестиций составит 50,6 млрд.

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Ещё почти 690 млн направят на реализацию семи мероприятий за счёт реструктуризации полученных ранее бюджетных кредитов. Создание объектов инфраструктуры обеспечит необходимые условия для реализации проектов общей стоимостью более 5,7 млрд рублей.

Также на реализацию проектов Алтайского края в сфере ЖКХ за счёт привлечённых средств Фонда национального благосостояния будет выделено 2,9 млрд рублей. В рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края на 2020-2024 годы в текущем году власти произвели докапитализацию Фонда развития региона на 191,9 млн рублей. До 2024 года ожидается увеличение ещё на 404 млн рублей. При этом общая стоимость инвестпроектов, поддержанных Фондом к 2024 году, составит 7,5 млрд.

Рост инвестиций в крае поддерживается и за счёт реализации ранее начатых проектов. В их числе — освоение Корбалихинского месторождения и реконструкция Рубцовской обогатительной фабрики, проводимое компанией «Сибирь-Полиметаллы», развитие площадки «БТК Текстиль» в Барнауле. В частности, предприятию одобрен льготный заём на 3,3 млрд рублей. В октябре инвестор начал строительство производственного корпуса отделочной фабрики. Ещё одним знаковым для региона проектом стало строительство молочной фермы ООО «Блиновское» на 2650 голов дойного стада. В проект вложили около 4 млрд рублей, он завершён на 70%. Запуск комплекса запланирован на 2023 год.

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Развитие концессий и похвала от президента

Кроме привлечения частных инвесторов, в крае активно используют и механизм государственно-частного партнёрства. Так, на территории восьми городов и 16 районов реализуют 47 проектов на принципах ГЧП, в том числе действуют 36 концессионных соглашений, восемь энергосервисных контрактов и три инвестсоглашения в сфере здравоохранения.

Общий объём инвестиций по всем проектам составляет 7,3 млрд рублей, более 90% из которых — средства частных инвесторов. Активнее всего ГЧП применяется в сферах теплоэнергетики и ЖКХ. Здесь заключены 29 соглашений на 5 млрд. Наиболее масштабные действуют в Барнауле и Рубцовске в сфере модернизации объектов теплоснабжения. Более того, краевое правительство сейчас рассматривает ещё четыре концессии: три — по созданию объектов ТКО, одна — по строительству центра настольного тенниса.

Напомним, что на пленарном заседании ПМЭФ-22 в июне президент России Владимир Путин отметил Алтайский край в числе регионов, добившихся значительного прогресса в национальном рейтинге инвестклимата. Регион показал положительную динамику, переместившись вверх сразу на 26 позиций. Судя по всему, в следующем году эта тенденция получит дальнейшее продолжение.