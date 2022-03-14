Asus рассматривает возможность эвакуации бизнеса из России
Вместе с предприятиями увезти из страны могут и работников компании
14 марта 2022, 08:10, Илья Звягинцев
Тайваньская компания ASUS, которая производит компьютерную технику, рассматривает возможность вывоза своего бизнеса и сотрудников с территории России. Об этом сообщает РИА Новости.
О возможности ухода компании с российского рынка заявила министр экономики Тайваня Ван Мэйхуа, комментируя призывы Киева к фирме прекратить отношения с Россией.
Напомним, ранее из России ушла компания Microsoft. После пересчёта цен на комплектующие для компьютеров покупатели из России отмечают колоссальный рост стоимости.
Ряд производителей компьютерной техники приостановили поставки техники на территорию страны.
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