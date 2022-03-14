Asus рассматривает возможность эвакуации бизнеса из России

Тайваньская компания ASUS, которая производит компьютерную технику, рассматривает возможность вывоза своего бизнеса и сотрудников с территории России. Об этом сообщает РИА Новости.

О возможности ухода компании с российского рынка заявила министр экономики Тайваня Ван Мэйхуа, комментируя призывы Киева к фирме прекратить отношения с Россией.

Напомним, ранее из России ушла компания Microsoft. После пересчёта цен на комплектующие для компьютеров покупатели из России отмечают колоссальный рост стоимости.

Ряд производителей компьютерной техники приостановили поставки техники на территорию страны.