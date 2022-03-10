Автоэксперт посоветовал не торопиться с продажей подержанных автомобилей

Главред журнала «За рулём» Максим Кадаков порекомендовал россиянам не торопиться с продажей подержанных автомобилей. Сейчас, по его словам, перекупщики стараются приобрести машины по заниженным ценам.

По мнению эксперта, в России может возникнуть дефицит автомобилей, в результате которого цены на подержанные авто начнут расти. Кадаков заявил, что те машины, которые сейчас торгуются в районе миллиона рублей, начнут продаваться за полтора миллиона.

Специалист также порекомендовал не откладывать с покупкой автомобиля, если он нужен вам уже сейчас. Несмотря на то, что наценка на некоторые машины может составить 15-20%, в будущем надеяться на снижение цены не стоит.