Банк «Открытие»: у регулятора нет причин менять ключевую ставку

Сейчас на рынке происходит нормализация кредитной активности после шока, вызванного мобилизацией

16 декабря 2022, 12:15, ИА Амител

Фото: Банк «Открытие»

На заключительном в этом году заседании Совета директоров Банка России по ключевой ставке ожидается её сохранение на уровне 7,5%. С момента предыдущего решения по ставке наблюдается начало реализации как проинфляционных тенденций — ослабления рубля, роста дефицита бюджета — так и дезинфляционных, к которым можно отнести снижение мировых цен на продовольствие. Такое мнение высказал старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич.

«Пока между этими факторами хрупкий баланс, выражающийся в сохранении инфляции на целевой траектории 4%. При этом ноябрьское снижение инфляционных ожиданий с 12,8% до 12,2% не может пока выступать сигналом для каких-либо действий, поскольку вполне может укладываться в характерную пилообразную динамику этого показателя», — отметил он.

На банковском рынке происходит постепенная нормализация кредитной активности после шока, вызванного мобилизацией, однако сберегательная активность населения восстанавливается не так быстро. Об этом свидетельствует поступательное повышение депозитных ставок: максимальная ставка топ-10 банков выросла до 7,3% по сравнению с 6,6-6,8% на момент предыдущего заседания. В этих условиях рост ставки или даже жёсткая риторика в отношении будущей денежно-кредитной политики может спровоцировать торможение кредитования и препятствовать восстановлению экономической активности после провала в октябре. Снижение ставок, напротив, может подорвать восстановление сберегательной активности, говорит эксперт.

«Уровень безрисковых краткосрочных ставок постепенно снижается по сравнению с октябрём. Однолетние доходности упали ниже 7%, что отражает снижение годовых темпов инфляции и достаточный запас устойчивости бюджета на 2023 г., а также снижение обеспокоенности, связанной с мобилизацией. Однако долгосрочная неопределённость остаётся высокой, и один из её индикаторов — дальнейший рост спреда между 10-л. и 1-л. бескупонными доходностями ОФЗ с 250 до 320 б.п. (максимум с 2011 года) с момента предыдущего заседания, даже несмотря на снижение подобного спреда на внешних рынках», — добавляет Максим Петроневич.

Ослабление рубля — в ответ на риски падения доходов от экспорта нефти на фоне снижения цен на неё и введения ценового потолка для российской нефти — не несёт пока выраженной инфляционной угрозы. Стоимость бивалютной корзины хотя и выросла до 65 рублей, находится ниже диапазона 2016-2021 годов (за исключением 2017 г.). Впрочем, дальнейшее ослабление рубля и снижение экспортных доходов от нефти выступают сейчас основным краткосрочным риском для российской экономики. Однако и тут неопределённость остаётся высокой и напрямую зависит от экономических факторов (политика ФРС и ЕЦБ, экономическая динамика в этих странах), политических (действия ОПЕК, Китая, Индии и других стран) и эпидемиологических (ситуация в Китае), что не требует от Банка России незамедлительных действий, подытожил экономист.