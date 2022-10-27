Банки обновляют условия «семейной ипотеки»

ВТБ начал работать по новым условиям «семейной ипотеки». Теперь оформить её можно будет при рождении ребёнка до конца 2023 года. При этом возможность получить кредит для заёмщиков с детьми продлена до середины 2024 года.

«Для ВТБ стратегически важно обеспечить доступные условия жилищного кредитования — в первую очередь, клиентам с детьми. „Семейная ипотека“ — один из наиболее востребованных инструментов среди наших заёмщиков. С момента запуска мы выдали уже более 410 млрд рублей льготных жилищных кредитов, сегодня её доля среди всех госпрограмм превышает 40%. Решение продлить „семейную ипотеку“ и включить в её периметр заёмщиков, у которых ребёнок появится в следующем году, позволит большему количеству семей приобрести недвижимость с комфортной финансовой нагрузкой», — прокомментировал вице-президент, заместитель директора департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Одновременно банк распространил условия «семейной ипотеки» на объекты, построенные индивидуальными предпринимателями. Теперь клиенты могут получить кредит по «семейной ипотеке» не только на готовые жилые дома, но и на квартиры и таунхаусы. Аналогичные условия запущены в рамках ипотеки с господдержкой, действующей на рынке с 2020 года.