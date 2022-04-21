Барнаульский меланжевый комбинат потратит 13 млрд рублей на модернизацию производства

Барнаульский меланжевый комбинат (БМК) направит на модернизацию производства около 13 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора АО «БМК» Людмилу Осипову. Это позволит увеличить производство тканей почти в 3,5 раза — до 24 млн м в год.

По словам Осиповой, комбинат уже освоил около одного миллиарда инвестиций. На эти деньги провели строительно-монтажные работы, а также закупили новое оборудование. В 2022 году будет освоено 3,7 млрд рублей, а в 2023 — около 4,2 млрд рублей. Эти деньги пойдут на запуск нового отделочного производства в новых корпусах. Уже на первом этапе предприятие сможет производить до 12 млн метров ткани. Для сравнения: сейчас этот показатель составляет примерно 7-8 млн метров.

На предприятии планируют завершить модернизацию производства к 2024 году. К этому моменту собираются построить отделочную и прядильно-ткацкую фабрику.

После модернизации оборудования БМК сможет выпускать ткани мирового уровня, а совершенствование швейного производства увеличит производительность труда на предприятии в два раза.

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Недвижимость Барнаульский меланжевый комбинат заявил о масштабной модернизации

Напомним, осенью 2021 года БМК объявил о масштабной модернизации. На территории предприятия появится новый производственно-складской комплекс, котельная, столовая, а также очистные сооружения. По оценкам руководства комбината, за несколько лет мощности предприятия вырастут более чем в три раза.