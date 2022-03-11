Цены на продукты в Алтайском крае могут серьезно вырасти уже в ближайшее время

Большинство предприятий перерабатывающей и пищевой промышленности Алтайского края испытывают большие трудности из-за западных санкций и высокого курса доллара. Сырьё дорожает буквально каждый день, а многие поставщики продукции пересматривают контракты. В ближайшие несколько месяцев предприятия пищевой промышленности могут снизить объёмы производства. Всё это уже сейчас серьёзно сказывается на отрасли, а цены на продукты будут неизбежно расти. Об этом 11 марта во время заседания рабочей группы по обеспечению экономической устойчивости заявил глава Алтайпищепрома Александр Большаков.

В настоящее время все предприятия работают в штатном режиме. Остановок производства и сокращения штата нет. В перерабатывающей отрасли трудятся более 30 тысяч человек, которые производят продукции ежемесячно на 12 миллиардов рублей. Как отметил Большаков, многие компании обеспечены запасом сырья на несколько месяцев. Например, «молочники» успели закупить закваску в странах Европы ещё по старым ценам, поэтому в ближайшие полгода заводы будут производить сыр и молочную продукцию в штатном режиме. Кроме того, запасов зерна в крае хватит на несколько месяцев. Сейчас цена на продукцию выросла. Однако после того как правительство РФ запретило экспорт зерна, цена вновь должна пойти вниз.

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«Ситуация на фоне санкций не лучшим образом сказывается на пищевой и перерабатывающей промышленности. Мы организовали мониторинг предприятий в ежедневном режиме. Проблема функционирования предприятий края ничем не отличается в целом от всей страны. Мы зависим от западных комплектующих и сырья. Из-за запрета валютных операций мы даже не можем купить сырьё, которое находится внутри России. Кроме того, практически вся упаковка — импортная. Она уже подорожала с начала марта на 30%», — пояснил Александр Большаков.

По словам главы Алтайпищепрома, многие инвестиционные проекты в сфере пищевой промышленности могут быть заморожены. Иностранные производители оборудования отказываются продавать товары из-за санкций и высокого курса доллара. Также высокие ставки по кредитам могут повлечь удорожание продуктов, что может привести к снижению спроса среди населения. Прежде всего, это коснётся продуктов с высокой ценовой стоимостью: сыров, мяса, сливочного масла.

«Большинство поставщиков оборудования и ингредиентов пересчитывают цены ежедневно. В течение двух месяцев риск снижения объёмов производства низкий, а в перспективе наши предприятия могут столкнуться с этой проблемой», — добавил Большаков.

Для снижения рисков федеральное правительство предполагает ввести субсидирование производителей хлеба из расчёта 2,5 рубля за 1 килограмм. Алтайскому краю выделили на эти цели около 43 миллионов рублей.